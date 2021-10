Reggio Calabria – Un nuovo successo per il liceo scientifico “Da Vinci”, concluso il percorso sperimentale Cambridge International

di Grazia Candido – Un altro importante obiettivo raggiunto dal liceo scientifico “Leonardo Da Vinci“. Sono stati presentati questo pomeriggio nell’aula magna dell’istituto reggino, il percorso sperimentale Cambridge International e i risultati conseguiti, sia a livello scolastico che accademico, dagli studenti che hanno appena concluso il primo quinquennio di sperimentazione.

Prima di esaminare i dati dei cinque anni didattici nei quali sono stati coinvolti circa 50 studenti diplomatisi alla fine del 2020-21, la Dirigente Scolastica Giuseppina Princi insieme alla referente delle sezioni Cambridge International Silvana Ierinò e alla direttrice Patrizia Quattrone dell’IH-British School di Reggio Calabria con cui è in atto una convenzione di supporto linguistico alla sperimentazione, ha ricordato la giovane studentessa Alessandra Raco prematuramente scomparsa, abbracciando idealmente i genitori presenti in sala perchè “il sorriso, la solarità e la bontà della studentessa è indelebile nei cuori di chi l’ha amata e l’amerà per sempre”.



“Abbiamo concluso nel mese di Giugno 2021, il primo ciclo di sperimentazione quinquennale di sessioni Cambridge international, una sfida per il nostro liceo che rispecchia la mission che ci appartiene: l’internazionalizzazione – afferma la dirigente Princi -. I ragazzi nel corso dei 5 anni, hanno studiato insieme alle materie curriculari anche storia, inglese, matematica e biologia con docenti di madrelingua specializzati in queste disciplie. E’ stato un percorso impegnativo con importanti traguardi raggiunti dai nostri studenti: nel terzo e nel quarto anno, hanno svolto gli esami IGCSE in storia, matematica, biologia ed inglese con importantissimi risultati. Questo ci inorgoglisce, ci sprona a continuare il percorso che vede coinvolte 12 sezioni, quasi 250 studenti e ci permette realmente di dare delle opportunità ai ragazzi rendendoli liberi, fieri e protagonisti non soltanto in Italia ma, anche, nel mondo. Un particolare ringraziamento ai docenti curriculari che si sono spesi tanto e bene in questo progetto, alla referente e docente di inglese Ierinò e alla IH-British School che supporta l’istituto con docenti di lingua e madrelingua. Il prossimo obiettivo – conclude la Princi – è di ampliare il numero di materie con esami IGCSE per rendere ancor di più, i curricula dei nostri studenti completi e competitivi”.



Si sofferma sulla sperimentazione partita 6 anni fa e sugli obiettivi prefissati, la referenteIerinò soddisfatta delle “ certificazioni nazionali ed internazionali, una in matematica e una in storia e il livello Advanced (C1) ottenute dagli studenti che sono andati oltre questo livello almeno per la conoscenza della lingua straniera”.

“Nella maggioranza dei casi, hanno raggiunto il livello Proficiency (C2) o IELTS superate nel penultimo anno di liceo ma la cosa più importante, è che le lezioni si sono svolte senza alcuna interruzione anche durante il periodo di Covid grazie al partner esterno, il centro Cambridge Assessment International che ha consentito ai ragazzi di seguire le lezioni online. Circa il 77% degli studenti, oggi, hanno sostenuto esami internazionali senza alcun problema”.

La referente delle sezioni Cambridge International ci tiene a precisare che “non solo non è stata mai interrotta l’attività didattica durante la pandemia tantomeno, sono scesi i livelli di valutazione nelle certificazioni che, invece, hanno ribadito le eccellenze”.

“Il percorso ha previsto lo studio di alcune discipline (matematica, storia e biologia) in lingua inglese, con docenza di insegnanti madrelingua o bilingue, specializzati nelle suddette discipline e le lezioni sono state basate sulla metodologia anglosassone e sul syllabus imposto dall’Università di Cambridge – conclude la professoressa Ierinò –. Questa è una grande opportunità per i nostri studenti: le certificazioni IGCSE consentono loro l’accesso alle università straniere ma anche, di frequentare con successo gli indirizzi internazionali attivati dagli atenei italiani di maggior prestigio. Qualcuno è già all’Estero, una ragazza è entrata nella scuola americana di medicina e altri studenti hanno deciso di seguire dei percorsi internazionali di giurisprudenza e di economia”.