Reggio Calabria – L’azienda Mades realizza il logo del 58° Congresso Nazionale dell’Ungdec

Tra il 30 settembre e il primo ottobre, Reggio Calabria è stata la sede del 58° Congresso nazionale dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdec) che si è posto un obiettivo fondamentale: svolgere un ruolo di primo piano nel tessuto economico-produttivo nella fase di ripresa all’insegna della legalità.

Durante la due giorni del Congresso è stata sottolineata la rilevanza assunta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnnr) che riverserà un'ingente quantità di risorse economiche da gestire con grande oculatezza assicurando la regolarità dei servizi. L'occasione, inoltre, è stata propizia per fare il punto sullo stato di salute della professione evidenziando con preoccupazione il nuovo stop del Tar alle elezioni degli ordini territoriali. Ma la voglia di riprendersi in mano il destino della categoria per essere protagonisti e valorizzare al meglio le tante competenze spendibili c'è tutta, come evidenziato più volte dal presidente nazionale dell'Ungdec Matteo De Lise. Il Congresso si è svolto negli ampi locali del Ce.Dir. e nel corso dei lavori dall'Ungdec è partita l'interessante proposta di una "no tax area" per i redditi prodotti dai giovani con meno di trent'anni, che si traduce nell'esenzione ai fini Irpef nell'arco di un limite di 5-10 anni. L'obiettivo è quello di presentarla in Parlamento affinché diventi legge ed è stata pensata per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro incentivando anche i nostri talenti ad operare in Italia.