Reggio Calabria – Il Mercante in Fiera in Rada Giunchi

Il Mercante in Fiera, dopo il grande successo dell’Estate Reggina, vi aspetta come di consueto in Rada Giunchi (largo lido comunale)

Domenica 17 ottobre, troverete circa 40 stand di artigianato, collezionismo e tantissime novità di antiquariato.

Se siete alla ricerca di originalità, storia o semplice svago, non potete perdervi l’occasione di visitare lo storico mercatino, i cui stand saranno aperti dalle 8:00 alle 13:00