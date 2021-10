Reggio Calabria – Allo Scatolone piove “dentro” (VIDEO)

A Reggio Calabria, per fortuna, non piove poi così tanto nell’arco di un anno. Così poco che, a volte, si finisce per accettare le situazioni di disagio che si creano. All’esterno come all’interno.

È il caso, ad esempio, di ciò che accade in una struttura di grande rilevanza per le attività sociali e sportive: lo Scatolone.

Si tratta della struttura collocata dietro la Curva Sud dello stadio Oreste Granillo (lato mare) e che, per gli appassionati di basket, è una sorta di tempio della palla a spicchi.

Il video racconta inequivocabilmente come la pioggia riesca a a penetrare attraverso la copertura, rendendo la struttura non agibile per lo svolgimento delle attività sportive.

Considerato che il progetto della nuova piscina ha sede proprio a fianco, non c’è nessuna necessità che la superficie destinata ad altri sport finisca per essere coperta d’acqua. Si attende un intervento che possa porre fine al problema che perdura da ormai diverso tempo.