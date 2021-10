Reggio Calabria – 300 percettori di Reddito di Cittadinanza al servizio della città, Falcomtà: “Buon lavoro”

“Si comincia! Buon LAVORO a tutti voi!”. Inizia così il messaggio che Giuseppe Falcomatà ha voluto riservare ai percettori di reddito di cittadinanza che si mettono al servizio di Reggio Calabria e della collettività.

“Da questa mattina – ha proseguito il primo cittadino – i primi 50 percettori di reddito di cittadinanza saranno operativi in città nei cosiddetti PUC (progetti utili alla collettività). Abbiamo voluto accoglierli nella sala dei lampadari per fare loro gli auguri di buon lavoro per questo nuovo inizio.

Nei prossimi giorni saranno circa 300 in totale e saranno impegnati nei servizi di pulizia, di vigilanza, di assistenza nelle scuole, di supporto nella gestione dei beni culturali e archeologici o negli uffici comunali”.

“Ho sempre pensato – ha concluso il Sindaco – che il lavoro faccia la dignità di una persona. E negli occhi di queste persone oggi ho visto una luce di speranza che per loro significa una nuova prospettiva, un’occasione per rendersi utili e dimostrare il loro amore per la città”.