Recuperato escursionista in difficoltà sul sentiero del Tracciolino (RC)

Nel pomeriggio di ieri intorno le 16,30, la Centrale Operativa del 118 di Reggio Calabria, allertava la stazione di Soccorso Alpino Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria per un escursionista 72enne originario della Gran Bretagna ma residente a Reggio Calabria che, durante il percorso del sentiero del Tracciolino (itinerario naturalistico nel comune di Palmi – Rc),

si è trovato in difficoltà fisica. Una squadra formata da 4 tecnici della stazione di Soccorso Alpino Aspromonte ha celermente raggiunto il 72enne provvedendo a rifocillarlo. Nel contempo, un automezzo del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria si avvicinava, completando così il recupero.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria raccomanda di non avventurarsi in montagna e zone impervie in questi giorni in cui la Protezione Civile regionale, ha diramato una allerta meteo.