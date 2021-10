Palmi – Alla Casa della Cultura Leonida Repaci un inedito Manfroce

presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, dove ha conseguito col massimo dei voti, lode e menzione d’onore la laurea di Triennio in Pianoforte e la laurea di Biennio specialistico per Maestro collaboratore. Ha frequentato il corso dell’Accademia del Belcanto Rodolfo Celletti di Martina Franca e la Puccini Festival Academy del Festival Puccini di Torre del Lago. Dal 2020 è membro dello Young Artist Program dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Ha studiato da Maestro collaboratore con Richard Barker, Raffaele Cortesi, Michele D’Elia, Michele Errico, Umberto Finazzi, Luca Gorla, Matteo Pais. Come Maestro collaboratore ha preso parte a produzioni in Italia e all’estero, e ha collaborato col Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Verdi di Pisa, il Teatro del Giglio di Lucca, il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, il Festival della Valle d’Itria di Martina Franca, il Festival Puccini di Torre del Lago, il Festival Ticino Musica di Lugano. Nel 2021 è stato docente di spartito nella Scuola di eccellenza nazionale per cantanti lirici del Teatro Lirico Sperimentale

Adriano Belli di Spoleto. Ha accompagnato masterclass di Stefania Bonfadelli, Giovanna Casolla, Marina Comparato, Roberto De Candia, Bruno de Simone, Renata Lamanda, Paoletta Marrocu, Eva Mei, Sara Mingardo, Luca Salsi, Roberto Servile. Nel 2019 è stato pianista accompagnatore della XXII edizione del Concorso Internazionale per Cantanti Lirici Città di Alcamo.