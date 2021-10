Liceo scientifico da Vinci di Reggio Calabria – Conferenza di presentazione risultati sezioni Cambridge International

Venerdì 8 ottobre, alle ore 16:00 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “L. da Vinci” vi sarà un incontro finalizzato ad illustrare il percorso sperimentale Cambridge International e a presentare i risultati conseguiti, sia a livello scolastico che accademico, dagli studenti che hanno appena concluso il primo quinquennio di sperimentazione. Alla riunione interverranno il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Princi, la referente delle sezioni Cambridge International, prof.ssa Silvana Ierinò e la dott.ssa Patrizia Quattrone, direttrice dell’IH-British School di Reggio Calabria con cui è in atto una convenzione di supporto linguistico alla sperimentazione; interverranno, altresì, i genitori e gli studenti frequentanti le sezioni Cambridge.

Il Liceo Scientifico “L. da Vinci” fa parte, infatti, delle Cambridge International Schools presenti sui cinque continenti ed autorizzate dalla Cambridge Assessment International Education a preparare i propri studenti per conseguire le certificazioni internazionali IGCSE, alla stregua degli studenti britannici.

Il primo quinquennio di sperimentazione ha coinvolto circa 50 studenti diplomatisi alla fine dell’a.s. 2020-21, dopo aver conseguito certificazioni linguistiche ed internazionali; quelle linguistiche sono state di livello Advanced (C1), nella maggioranza dei casi, e di Proficiency (C2) o IELTS talvolta addirittura superate nel penultimo anno di liceo.

Il percorso ha previsto lo studio di alcune discipline (Mathematics, History, Biology) in lingua inglese, con docenza di insegnanti madrelingua o bilingue, specializzati nelle suddette discipline, le cui lezioni sono state basate sulla metodologia anglosassone e sul syllabus imposto dall’Università di Cambridge.

L’esame IGCSE Maths è stato sostenuto alla fine del terzo anno e quello IGCSE History alla fine del quarto. Le valutazioni riportate sono state molto positive, con diverse eccellenze: oltre il 50% dei ragazzi ha ottenuto A*, A e B sia in Storia che Matematica. Globalmente, nel corso dei 5 anni di liceo, i ragazzi hanno ricevuto circa 120 ore di docenza in lingua inglese per matematica, 120 per storia, 250 per inglese extra, in aggiunta alle ore curricolari.

Nel corso del quinquennio, i ragazzi hanno anche avuto la possibilità di studiare biologia in lingua inglese come opzione extra, partecipare a dei soggiorni studio in UK, ad uno scambio con l’Australia, al progetto dell’alternanza scuola-lavoro sul Project Management, PCTO nell’a.s. 2020-21, ad un workshop sulla Leadership.

Le certificazioni IGCSE consentono agli studenti del liceo di avere accesso alle università straniere con conoscenze e competenze più qualificanti rispetto al solo curricolo nazionale. Le certificazioni IGCSE consentono, altresì, di accedere e frequentare con successo gli indirizzi internazionali attivati dagli atenei italiani di maggior prestigio.

Le sezioni Cambridge International attivate dal liceo da Vinci, al momento sono frequentate da 236 studenti, suddivisi in 12 classi appartenenti a tre sezioni diverse: B-E-F; gli esiti incoraggianti che si sono ottenuti in passato hanno fatto da spinta per studiare meglio la lingua inglese, cosicché molti alunni delle prime classi non solo hanno conseguito la certificazione A2 (requisito minimo per l’accesso alla sperimentazione Cambridge International ) ma spesso esibiscono anche una certificazione di B1 o addirittura di B2.