Irto incontra gli studenti universitari e i giovani professionisti. «Andiamo insieme verso il futuro e iniziamo da subito a cambiare la Calabria»

​«I giovani sono il futuro della nostra Regione e della nostra Reggio. Nell’ultimo giorno di campagna elettorale ho accettato, con entusiasmo, di incontrare una delegazione di studenti universitari e giovani professionisti che mi hanno chiesto un impegno per fare in modo che la nostra terra diventi accogliente per loro e un luogo dove potere lavorare e costruire la propria vita. Un momento importante che ci proietta al futuro e alla Calabria che vogliamo».

Così Nicola Irto, capolista alla Circoscrizione Sud della lista del Pd per il rinnovo del Consiglio regionale alle elezione del 3 e 4 ottobre. L’incontro, informale, si è svolto nella segreteria politica dopo le nuove sollecitazioni arrivate dai giovani.

«Per immaginare una Calabria diversa, un futuro migliore e una reale prospettiva di sviluppo non si può che partire dai giovani – ha detto ancora Nicola Irto al termine dell’incontro – Anche per questo ho più volte indicato, durante questa campagna elettorale, la necessità di ripensare il rapporto tra Università e Regione e fare in modo che si possano creare contatti proficui tra il mondo degli Atenei e quello del lavoro. Servono poi investimenti straordinari nelle politiche occupazionali e un piano di assunzioni nella Pubblica Amministrazione che ha bisogno di avere le piante organiche al completo e burocrati di nuova generazione, nativi digitali, in grado di accelerare le procedure e rendere la macchina amministrativa efficiente. L’entusiasmo dei giovani è contagioso – ha concluso Irto – siamo noi a doverlo trasformare prima in prospettiva futura e, subito dopo, in concreta azione politica».