Inizia la seconda giornata di intenso lavoro per le nostre aziende al Tuttofood di Milano

” È una grande soddisfazione essere in fiera a Milano e vedere i nostri prodotti eccellere in ambito internazionale – commenta Mantegna- La Città Metropolitana di Reggio Calabria è qui rappresentata da 10 aziende che esprimono, attraverso i loro prodotti, la loro cultura aziendale e i loro valori, il meglio delle attività produttive del reggino.

Rappresentano l’impegno del territorio nel garantire alti standard di qualità abbinati al rispetto delle tradizioni enogastronomiche.

Con la partecipazione di quest’anno a Tuttofood, così come ad altre manifestazioni in ambito agroalimentare e artigianale, la Città Metropolitana alza l’asticella, perché siamo convinti che le nostre Aziende abbiano un grande potenziale di crescita e possano affacciarsi, con autorevolezza, a nuovi mercati nazionali ed esteri, esportando, insieme alle loro merci, i valori e la levatura dell’area metropolitana.

Sosteniamo e stiamo accanto alle attività produttive con impegno e dedizione, creando opportunità e offrendo loro il giusto spazio per ottenere nuovi contatti d’affari e per ampliare idee e possibilità per il futuro.

Già il primo giorno di fiera ha visto il nostro stand al centro dell’attenzione di tanti addetti ai lavori. Certamente continueremo così anche nelle prossime giornate, perché abbiamo tanto da offrire e tanto da raccontare.”