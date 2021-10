Grande partita della solidarietà. Reggina 1914 Primavera vs Nazionale Attori

Italia, i quali permettono loro di ricevere un’educazione adeguata a crescere, praticare attività sportive e guardare al loro futuro con fiducia.

“Convinti che lo sport – dichiara Maria Grazia Lanzani, Presidente di SOS Villaggi dei Bambini – possa essere un potente mezzo per innescare dinamiche di cambiamento, favorire aggregazione sociale, contrastare forme di bullismo e cyberbullismo, in particolare rispetto ai più piccoli e ai giovani che si trovano più a rischio, contiamo nell’alta adesione dei vari Istituti scolastici in vista della Giornata Internazionale per i Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza”.

“Orgogliosi di poter ospitare un evento di grandissima valenza civile e sociale – ha commentato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà – la Partita della Solidarietà sarà una festa per la città, un momento di grande partecipazione che ci richiama ai valori del rispetto, della solidarietà, riaccendendo i riflettori sui temi dell’educazione e di una sana crescita civile ed emotiva dei ragazzi e dei bambini. Siamo felici che la nostra città sia stata scelta per questo progetto e spero che siano tante le scuole cittadine che decideranno di aderire a questa festa dello sport, un’occasione in più per affermare l’importanza dello sport come strumento di socialità e di crescita”.

Dello stesso avviso l’Assessora allo Sport del Comune di Reggio Calabria, Giuggi Palmenta che ha ringraziato i promotori dell’iniziativa mettendo in evidenza “l’alto valore sociale della giornata”. “Da sempre lo sport rappresenta un veicolo straordinario per raggiungere i nostri ragazzi – ha spiegato Palmenta – uno strumento di aggregazione attraverso il quale promuovere valori positivi del rispetto, di sé e degli altri, della consapevolezza civica, dell’impegno civico e sociale. I nostri ragazzi sappiano che le istituzioni li accompagneranno in questo percorso. Ed attraverso iniziative come questa, la nostra vicinanza si fa ancora più concreta”.

Info biglietti:

Prevendite disponibili nelle tabaccherie e ricevitorie convenzionate Vivaticket e su bit.ly/vivaticket-partitasos

Il costo del biglietto è di 4 euro + 1 euro di prevendita.

Il costo della tribuna ovest è di 9 euro + 1 euro di prevendita.

Nel rispetto delle normative vigenti si ricorda che per accedere allo stadio sarà obbligatorio l’uso di mascherine e il green pass per i ragazzi dai 12 in su.

Cena di Gala con Nazionale Attori:

Per tutti i cittadini reggini che vorranno incontrare in anteprima la Nazionale Attori, possono partecipare alla Cena di Gala di venerdì 12 novembre prenotandosi presso il ristorante gourmet https://laccademia.it. Anche la cena avrà lo scopo di raccogliere fondi a favore del progetto Il Futuro è in gioco. Chef d’eccezione Cogliandro Filippo, Ambasciatore antiracket e per la Legalità nel mondo.