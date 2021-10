Finiscono in scarpata di 15 metri con auto, il più grave in elisoccorso a Reggio Calabria

Questa mattina le squadre dei Vigili di Fuoco di Siderno e Monasterace sono intervenute a Grotteria superiore per recuperare due persone, due uomini, precipitate con la propria autovettura in una scarpata di circa 15 metri. Le cause sono ancora in corso di accertamento.

I due occupanti sono rimasti feriti, il più grave è stato trasportato a Reggio Calabria in elisoccorso invece l’altro verso l’ospedale di Locri. I vigili del fuoco hanno lavorato parecchio per poter estrarre i due uomini dall’autovettura vista la posizione, hanno dovuto infatti tagliare con le cesoie il tetto per permettere al 118 di prestare i primi soccorsi.