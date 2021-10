Camper della Salute dell’Avis Calabria a Campo Calabro

Giovedì 28 Ottobre l’ Avis Comunale di Campo Calabro,attraverso la postazione del Camper della Salute

di Avis Calabria davanti la propria sede di raccolta , ha organizzato una mattinata dedicata alla

promozione della medicina preventiva attraverso la possibilità ,per i soci dell’Avis Comunale che avevano

nei giorni precedenti alla dovuta prenotazione ,di sottoporsi ad uno screening tiroideo, effettuato grazie

alla collaborazione del Dott.Aldo Vasta e del suo staff, attuando tutte le misure di sicurezza anti

covid19.Durante la giornata sono stati effettuati ben 60 screening .Il Sindaco Dott. Sandro Repaci ha

visitato in occasione della sosta la sede Avis.L attività meritoria dell’Associazione -ha detto continua

tenendo fede allo spirito di accoglienza e attenzione alle persone che caratterizzano la nostra comunità.

Il Presidente di Avis Comunale Campo Calabro Scopelliti e tutto il Direttivo ringraziano Avis Calabria e

Avis Provinciale Reggio Calabria per la buona riuscita di questo evento molto importante per garantire ai

donatori la giusta prevenzione.