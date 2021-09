Violenze intra-familiari, Siclari (Fi): “Ottima riuscita della campagna di sensibilizzazione”

Da Senatore eletto nel collegio e da villese voglio esprimere il più sentito ringraziamento alla Prefettura di Reggio Calabria, mirabilmente diretta da S.E. il Dott. Massimo Mariani, ed alla Questura di Reggio Calabria, mirabilmente diretta dal reggino Dott. Bruno Megale, per avere voluto svolgere, su input dell’amministrazione comunale, nelle giornate del 9 e 10 settembre 2021, una riuscitissima campagna di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno, delle violenze intra-familiari e del disagio giovanile che ne consegue. Sono occasioni come queste che segnano la fondamentale vicinanza dello Stato ai cittadini e sopratutto alle nuove generazioni che sono maggiormente sensibili ad intraprendere la strada della legalità e della giustizia senza rischiare di seguire la via della delinquenza e del crimine. Ha così concluso il Senatore azzurro Capogruppo in Commissione Salute