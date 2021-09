Unione Europea, Siclari (Fi): “Forza Italia detta l’unica politica vincente”

Berlusconi, intervenendo al vertice del Partito Popolare Europeo ha ribadito che l’Unione Europea è una necessità a difesa degli interessi e dei valori della nostra identità. Come al solito, da grande statista e da lungimirante stratega, nell’interesse dell’Italia, il Presidente Berlusconi detta la linea di politica internazionale insieme ad Antonio Tajani, Coordinatore nazionale del partito, capo della delegazione italiana del Gruppo del Partito Popolare in seno al Parlamento europeo, nonché Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Palamento europeo, linea politica che sarà portata avanti in tutte le sedi nazionali ed europee. I valori fondanti dell’Europa riposano nella tradizione greco-romana, per un verso ed in quella giudaico-cristiana dall’altro verso. L’atlantismo e la scelta pacifista determinano il ruolo di un’Europa che deve non essere più un gigante, lento ed impacciato, ma deve diventare un macchina veloce ed al passo coi tempi per competere con Cina, India, Stati Uniti, Russia e Giappone, vecchi e nuovo colossi dell’economia mondiale. Le sfide che attendono le future generazioni di cittadini europei sono chiare e precise: il rilancio dell’occupazione, la politica agricola sostenibile e quella sui flussi migratori, vecchi e nuovi.

