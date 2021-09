Regio Calabria – Col Premio Simpatia della Calabria 2021 riparte l’attività di Incontriamoci Sempre

Sabato 9 ottobre, nella splendida Location de “Le Saline Resort”, si

svolgerà, a partire dalle ore 18.30, il Premio Simpatia della Calabria

2021, giunto alla sua XIV edizione.

L’importante kermesse, organizzata dell’Associazione Incontriamoci

Sempre, dedicata ad illustri personaggi Calabresi, o di origine, che

onorano con le loro attività, la nostra bellissima terra di Calabria.

“Nel corso degli anni” dichiara il Presidente Pino Strati “personaggi di

caratura mondiale hanno ricevuto il prestigioso Orologio da Tasca delle

Fs Italiane, da collezione dei primi del 900, per sottolineare il legame

alla nostra storia e tradizione.”

Grazie alla sensibilità della proprietà de “Le Saline Resort”, situato a

pochi passi dallo splendido specchio di mare del bellissimo litorale

Jonico Reggino, location di questa edizione, saranno insigniti L’

Ingegnere Aerospaziale Roberto Furfaro, docente presso l’Universita di

Tucson, Arizona, con all’attivo diverse collaborazioni e missioni con la

NASA, che, per l’occasione, arriverà direttamente dagli Usa per il

conferimento del prestigioso Premio Simpatia della Calabria, ed il

Lanificio Leo di Soveria Mannelli, la più antica fabbrica tessile della

Calabria, nata nel 1873, cui qualche settimana fa’ , è stato dedicato

ampio spazio da Il Sole 24 ore come eccellenza Italiana, e fresca di

accordi commerciali con Rinascente di Milano.

L’evento del 9 ottobre, condotto dal bravissimo presentatore reggino

Marco Mauro, verrà impreziosito anche da un momento di grande livello,

grazie al Maestro Orafo Michele Affidato: si svolgerà un’originale

sfilata di Gioelli, presentata dal maestro orafo e dal Prof. Daniele

Castrizio, che ci guideranno all’interno di un affascinante percorso

storico-artistico dal titolo: “ARCHEOLOGIA ED ARTE. L’EVOLUZIONE DEL

GIOELLO DALLA MAGNA GRAECIA AI GIORNI NOSTRI”

L’orafo Michele Affidato, come ogni anni, realizzerà le bellissime

targhe per gli insigniti ed alcuni ospiti. Presenti, come sempre a

fianco di Incontriamoci Sempre, anche le associazioni dei Pasticcieri

Reggini dell’APAR e della CONPAIT, capitanati dai maestri Antonello

Fragomeni ed Angelo Musolino, che delizieranno gli invitati a bordo

della Splendida piscina del RESORT.

Il Premio Simpatia della Calabria, che negli anni scorsi ha ricevuto

molti apprezzamenti per la qualità dei premiati e per l’eccellente

organizzazione, rappresenta per l’associazione INCONTRIAMOCI SEMPRE,

l’apertura delle molteplici attività che si svolgono in una delle

roccaforti culturali più importanti d’Italia, la stazione Fs di Rc S

Caterina, grazie all’intenso lavoro svolto da tantissimi anni. Questo

sito è da molto tempo alla ribalta nazionale come esempio per le

attività e per la cura di un bene divenuto fiore all’occhiello della

città di Reggio, della Calabria e Nazionale.

Prova ne sono le attestazioni di stima dello scorso 1 Aprile, sul tg2

delle 13.30, con quasi 5 minuti di servizio, ed il riconoscimento da

parte del gruppo Fs Italiane, con le interviste sul giornale on-line

Fsnews.it e successivamente anche sul Magazine “Le Frecce”: sono la

testimonianza del valore di INCONTRIAMOCI SEMPRE e del suo impegno,

fatto di cose serie e concrete , spinto da un profonda passione e

soprattutto di amore per il nostro bellissimo territorio.

Lo slogan della rassegna culturale Calabria D’autore, che ripartirà il

10 ottobre sarà: “CHE FANTASTICA STORIA È LA NOSTRA!”

Il Direttivo