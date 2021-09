Reggio Calabria, Falcomatà: “Il Pnrr grande occasione. Serve meridionalismo positivo”

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, questa mattina, ha portato i saluti della città alla prima riunione dell’XI Circoscrizione del distretto Lions 108 Ya.

Nel corso del proprio intervento, nel salone dell’hotel Excelsior, il primo cittadino ha ricordato “il ruolo molto importante dei club service che, in anni particolarmente difficili, attraverso iniziative e progetti, hanno offerto un contributo prezioso per la crescita del territorio e per stimolare l’opinione pubblica su questioni di stretta attualità”.

“Insieme – ha detto Falcomatà – possiamo e dobbiamo fare tanto, continuando a rafforzare l’unione virtuosa che lega enti, istituzioni, associazioni e club service in un periodo storico difficile dal quale dobbiamo ancora uscire e vi ringrazio, in questa occasione, per quanto fatto in termini di contrasto alla pandemia contro la diffusione del virus e l’isolamento sociale. Adesso, dunque, è l’ora di ripartire anche rispetto alle grandissime occasioni che vivrà la città da assoluta protagonista”.

Il sindaco ha parlato di “meridionalismo positivo, di un senso d’appartenenza non fine a se stesso, ma capace di sfruttare al meglio peculiarità e risorse del territorio” .

“I fondi dei Pnrr – ha spiegato – saranno in parte gestiti dalle Città metropolitane per come richiesto da Anci ed ottenuto dal governo nazionale”.

“Noi – ha concluso Falcomatà – abbiamo già riorganizzato la macchina amministrativa indirizzandola verso questa direzione ed attivato una cabina di regia metropolitana che tiene dentro tutte le realtà positive del territorio. È da questa sinergia, infatti, che passa il miglior futuro possibile per la nostra amata città”.