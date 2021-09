Reggio Calabria – Donati 9 televisori alla U.O.C. di Pediatria

Il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” esprime il più sincero ringraziamento al “KIWANIS Club Agorà” di Reggio Calabria per la vicinanza dimostrata in questi difficili mesi di pandemia, culminata nella donazione, avvenuta ieri, di 9 televisori 32” al reparto di Pediatria.

Tale donazione esprime, inoltre, grande sensibilità nei confronti dei pazienti più giovani ed ha il merito di contribuire al benessere ed alla tranquillità dei piccoli pazienti creando un ambiente più familiare e disteso durante la permanenza in degenza. D’altronde, la Prof.ssa Caterina Rossi, Presidente del “KIWANIS Club Agorà”, ha sempre dimostrato una particolare attenzione nei confronti dei più giovani, nell’ambito di programmi al servizio della comunità e nella trattazione dei problemi sociali, locali e nazionali.

Nella mattinata di ieri, la Direzione Strategica del G.O.M. – il Commissario Straordinario, ing. Iole Fantozzi, il Direttore Amministrativo Aziendale, dott. Francesco Araniti, il Direttore Sanitario Aziendale, dott. Salvatore Costarella, insieme al Direttore della U.O.C. di Pediatria, dott. Domenico Minasi – ha incontrato il Presidente del Kiwanis Club Agorà, Prof.ssa Caterina Rossi, e Il Presidente del Key Club “T.Gullì”, Emilia Sergi.

Nell’ambito della cerimonia di ringraziamento è emerso, chiaramente, il concetto di “comunità” intesa come condivisione di una identità comune tra diversi soggetti. In questo modo la comunità è concettualmente legata ad un’appartenenza reciproca che fa sì che il G.O.M. sia l’Ospedale dei cittadini di Reggio Calabria, e i cittadini, le associazioni e la società civile lo sentano come proprio e siano parte attiva nell’ambito della vita e dell’attività ospedaliera.

In questo senso di appartenenza si ineriscono le donazioni e gli sforzi che associazioni come il “KIWANIS Club Agorà” producono in favore dell’Ospedale e dei suoi pazienti.

I televisori donati sono già montati e funzionanti nel reparto di Pediatria.