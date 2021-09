Paleontologi per un giorno: escursione e laboratorio alla scoperta dei fondali emersi di Motta Sant’Agata

Cosa sono i fossili? Come hanno fatto conchiglie e creature marine a finire tra le rocce della valle del Sant’Agata? Scopriamolo insieme domenica 3 ottobre a partire dalle ore 9:30 con il naturalista Alessandro Milardi, che ci guiderà alla scoperta dei fondali emersi di Motta Sant’Agata, attraverso un’escursione (che non attraverserà l’area archeologica) e un laboratorio didattico dedicato ai bambin*/ragazz* dai 7 anni in su.

Vestiremo i panni del paleontologo per imparare le principali tecniche di scavo e di riconoscimento dei reperti ritrovati.

L’escursione prevede una camminata di circa 2 ore tra andata e ritorno, accompagnati dai racconti e dalle descrizioni della nostra guida. Il dislivello è circa 100 metri in salita e 100 metri in discesa, quindi si consiglia un abbigliamento comodo, scarpe da tennis o da trekking, acqua e ricambi se necessario.

L’iniziativa nasce dall’incontro tra l’associazione culturale Magnolia, impegnata a promuovere e tutelare il territorio e le sue peculiarità e l’amore per la natura e per la propria terra del dott. Alessandro Milardi, naturalista, guida Ufficiale del Parco Nazionale d’Aspromonte e docente di scienze naturali nei licei.

Per informazioni sui costi e per la prenotazione (obbligatoria), potete contattare tramite WhatsApp il numero 320.1958651.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento Facebook: https://fb.me/e/1fW0GPfA2