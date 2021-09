Organizzazione dedita al traffico di cocaina: I NOMI delle persone coinvolte

Di seguito i nomi delle persone coinvolte nell’ambito dell’operazione, coordinata dalla procura antimafia di Reggio Calabria diretta dal procuratore capo Giovanni Bombardieri,condotta dal comando provinciale della guardia di finanza di Catanzaro e dal Servizio investigazioni criminalità organizzata (Scico) delle Fiamme gialle:

Humberto Alexander Alcantara, (Repubblica Domenicana)

Filippo Angelica, Catania

Christian Ashimordi (Provincia di Napoli)

Giuseppe Battaglia, Catania

Salvatore Battaglia, Catania

Gianfranco Benzi, (Provincia di Torino)

Giuseppe Cacciola, (Rosarno, Reggio Calabria)

Rocco Cacciola, (Rosarno, Reggio Calabria)

Francesco Cambria, Catania

Fabio Cappone, (Rosarno, Reggio Calabria)

Maurizio Caruso, (Provincia di Torino)

Angelo Catanzaro, (Provincia di Catania)

Francesco Cavarra, Aosta

Domenico Certo, (Rosarno, Reggio Calabria)

Nicola Certo, (Rosarno, Reggio Calabria)

Michele Chindamo, (Giffone, Reggio Calabria)

Ciro Cilento, Napoli

Paolo Cirelli (residente in provincia di Torino)

Orazio Coco (Catania)

Paolo Di Mauro (residente in provincia di Catania)

Marco Esposito (Torino)

Natale Esposito (Torino)

Rocco Antonio Fedele (Rosarno)

Salvatore Fedele (Candidoni, Reggio Calabria))

Sergio Gagliardi (Torino)

Pasquale Giovinazzo (Malvino, Cosenza)

Massimiliano Guerra (provincia di Torino)

Antonio Gullace (Polistena)

Alfred Islami (Albania)

Patrik La Comare (Asti)

Giorgio La Pietra (Napoli)

Carmelo Liistro (Catania)

Eugenio Magnelli (Cosenza)

Alessandro Marigliano Amantea)

Alessio Martello (Fuscaldo, Cosenza)

Santo Maugeri Provincia di Catania)

Massimiliano Mazzanti (Milano)

Andrea Mazzei (Lamezia Terme)

Ivan Meo (Catania)

Matteo Mero (Provincia di Torino)

Massimiliano Mirra (Provincia di Torino)

Domenico Misia (Palermo)

Walter Modeo (Provincia di Taranto)

Stefano Montagono (Provincia di Torino)

Marialuisa Nasso (Provincia di Torino)

Concettina Nicastro (Rosarno, Reggio Calabria)

Marco Paladino (Polistena, detenuto in Germania)

Antonio Paletta (Roggiano Gravina, Cosenza)

Gennaro Paletta (Roggiano Gravina, Cosenza)

Giampiero Pati (Amantea, Cosenza)

William Pati (Amantea, Cosenza)

Antonio Marco Penza (Lecce)

Vito Penza (Lecce)

Giuseppe Pescetto (Provincia di Napoli)

Santa Pitarà (Provincia di Catania)

Giuli Pizzo (Siracusa)

Maurizio Pizzo (Siracusa)

Roberto Poli (provincia di Bari)

Roberto Porcaro (Cosenza)

Bruno Pronestì (Rosarno)

Roberto Pronestì (Rosarno)

Simone Pronestì (Rosarno)

Alessandro Raso (Torino)

Vincenzo Raso (Provincia di Torino)

Michele Saccotelli (Provincia di Torino)

Alessandro Scalise (Lamezia Terme)

Carolina Scalise (Amantea, Cosenza)

Salvo Sorbello (Provincia di Catania)

Manuel Spagnoli (Provincia di Torino)

Leonardo Spampinato (Palermo)

Elisabeta Spiridon (Germania)