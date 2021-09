La Cooperativa Sankara regala 30 abbonamenti bimestrali per corsi di atletica ai bambini della Locride

Prosegue la programmazione delle attività che la Società Cooperativa Sankara realizza nell’ambito del progetto “Mediterraneamente”. Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito dell’avviso “Per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza” (EduCare).

Per favorire uno stile di vita sano nulla è meglio dello sport. Abituarsi a praticare uno sport fin da piccoli infatti non può che giovare alla salute.

Secondo quanto riportato dall’ISTAT nell’Annuario Statistico Italiano 2020, il 35,0% della popolazione con più di 3 anni di età pratica almeno uno sport nel tempo libero, il 26,6% in maniera continuativa e l’8,4% saltuariamente. Dati troppo bassi a fronte di quelli che indicano una diretta correlazione tra la pratica sportiva e il miglioramento delle condizioni psicofisiche.

Anche per questo, per promuovere il benessere e incentivare l’attitudine a praticare sport la Società Cooperativa Sankara regala ai bambini tra i 6 e i 17 anni della Locride 30 abbonamenti per dei corsi bimestrali di atletica.

I corsi si svolgeranno a Vasì di Caulonia e riguarderanno le seguenti discipline: corsa di velocità, salti ad ostacoli, salto in lungo, lancio del vortex, lancio del peso e giavellotto, corsa di resistenza.

Per iscrivere i propri figli basta inviare una mail a coopsankara@gmail.com indicando il proprio recapito telefonico e si verrà ricontattati.

Lo sport fa bene e aiuta a crescere!