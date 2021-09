Il pianista Giuseppe Gullotta oggi alle 18 alla Casa della Cultura di Palmi

Le musiche di Mozart, Chopin e Mussorgsky, sapientemente eseguite al piano dal maestro Giuseppe Gullotta, animeranno l’auditorium della casa della Cultura Leonida Repaci di Palmi, stasera alla ore 18.

Prosegue così la stagione concertistica autunnale della rassegna Synergia 46 giunta, come suggerisce la denominazione, alla 46^edizione, promossa dall’associazione Amici della Musica Nicola Antonio Manfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano, cofinanziata nell’ambito degli avvisi pubblici Promozione Eventi Culturali e Animazione della Regione Calabria e organizzata in collaborazione con Ama Calabria.

Giuseppe Gullotta, direttore artistico dell’associazione musicale Naxos in Musica e attualmente docente della cattedra di pianoforte principale presso il Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria, si è diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano col massimo dei voti e lode.

Ha poi conseguito il Diploma Triennale di Alto Perfezionamento Pianistico presso l’Accademia Santa Cecilia di Roma. Finalista al premio Busoni, sul podio di numerosi concorsi internazionali e da anni presente sulle scene internazionali esibendosi in importanti sale in tutto il mondo, recentemente ha debuttato alla Carnegie Hall – Auditorium Stern di New York con la England Symphonic Ensemble, portando in prima assoluta il doppio concerto per pianoforte e violino di Mozart. Ha poi debuttato anche al Teatro Greco di Taormina in prima assoluta con Giovanni Sollima, Giuseppe Andaloro e Monica Leskovar nell’ambito del progetto The Rite of Rock, un excursus della grande musica del 900 dalla Classica al Rock progressivo.