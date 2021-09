Giordano (CISL FP): Francesco Domenico CORDOVA è il segretario aziendale della CISL – FP Calabria ARSAC

Presso il Centro Sperimentale di Gioia Tauro dell’ARSAC, azienda sub-regionale che ha nella propria mission il compito di favorire l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale, composta essenzialmente da personale super qualificato nelle diverse specializzazioni del mondo agricolo si è aperta ieri la nuova stagione congressuale della CISL Funzione Calabria.

Alla Presenza del Segretario Generale Luciana Giordano, del componente della Segreteria regionale, Giuseppe Chirumbolo e del Segretario aziendale Uscente Carmelo Orlando e dei componenti della Segreteria uscenti nonché degli iscritti alla medesima sigla si è dato inizio, dunque, al primo appuntamento congressuale della CISL FP.

Al completamento della relazione introduttiva del Segretario aziendale uscente nella quale sono stati ampliamente elencate tutte le questioni ancora sospese, quali l’avvio delle Posizioni Organizzative, l’impiego, ormai decennale, di personale ARSAC c/o le strutture del Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Calabria, nonché le questioni riguardanti il lavoro agile ed il rispetto del “Protocollo Covid”, si è aperto il dibattito in occasione del quale è stata evidenziata inoltre la necessità di chiudere al più presto le questioni ancora sospese riguardanti il contratto integrativo 2019 nonché l’avvio delle procedure relative alla contrattazione integrativa 2020 e 2021.

Su proposta del Segretario uscente è stato designato quale Segretario Aziendale il dirigente sindacale Cordova Francesco Domenico, il quale votato all’unanimità dei presenti, ha ringraziato per la fiducia ripostagli ed ha a sua volta proposto i componenti della Segreteria nelle persone di Arcudi Giovanni e Iuliano Luigia, proposta anch’essa votata all’unanimità.

I lavori si sono conclusi con l’intervento del neosegretario Cordova il quale ha fatto proprie tutte le questioni ancora aperte, assumendosi, così come anche il Segretario Generale Luciana Giordano, l’impegno a seguire in ogni tavolo negoziale tutte le problematiche. In particolare, ha sottolineato la necessità di promuovere ogni iniziativa di sensibilizzazione volta all’approvazione dell’atto aziendale, strumento necessario al rilancio dell’azienda.

La Segretaria Giordano ha espresso la massima soddisfazione per il clima di grande collaborazione e per la forte spinta motivazionale registrata nel gruppo dirigente della Struttura Sindacale Aziendale della CISL FP ARSAC, convinta che solo con un grande senso di appartenenza all’Azienda e con un forte impegno nell’azione sindacale le grandi sfide che attendono un Ente di grande rilevanza e importanza per il sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale calabrese potranno essere affrontate con successo.