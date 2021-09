Calanna (RC) – Tredicesima edizione del concorso “Incontro con gli Emigranti”

L’Associazione Pro Loco Calanna in partenariato con Associazione Dedalo e Associazione

Alessandrite e con il patrocinio del Comune di Calanna, della Città Metropolitana di Reggio

Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria, indice la Tredicesima edizione del concorso

“Incontro con gli Emigranti” che si svolgerà nel Comune di Calanna il 26 Settembre 2021.

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del seguente regolamento:

Il Concorso di Pittura “INCONTRO CON GLI EMIGRANTI” 13^ Edizione è aperto a tutti senza

limiti di età, sesso, nazionalità, capacità psicofisiche o altra qualificazione.

1. Gli Artisti potranno scegliere la tecnica pittorica liberamente, senza alcun limite alla fantasia

e alle capacità personali.

2. La partecipazione al concorso è gratuita, sono a carico del concorrente la tela, eventuale

cornice e quanto necessario per realizzare l’opera.

3. Il Concorso si articola in due sezioni: Pittura Estemporanea e Pittura Meditata.

4. Il tema del concorso, per la sezione meditata, è: “LA DONNA E LE SUE CONQUISTE”; per

la sezione estemporanea è: “LIBERA INTERPRETAZIONE DI PARTICOLARI ASPETTI

PAESAGGISTICI E DELLA VITA QUOTIDIANA, CARATTERISTICA DI CALANNA”.

5. Pittura ESTEMPORANEA:

– l’Opera dovrà essere realizzata nel territorio del Comune di Calanna;

– La dimensione dell’Opera non deve essere inferiore a centimetri 50 x 60 né superiore a

centimetri 100 x 100;

– Le tele o altri supporti destinati alla realizzazione dell’opera vanno timbrati e vidimati

presso la sede del Concorso dalle ore 9,30 alle ore 12,00, sita in Calanna Frazione Villa

Mesa, via Imperio Superiore, presso i locali della ex scuola media, vicino Chiesa

dell’Annunziata.

– L’Opera dovrà essere riconsegnata, finita, entro le ore 18,00 del giorno della timbratura.

6. Pittura MEDITATA:

– L’Opera può essere realizzata ovunque;

– L’Opera va presentata completa di cornice;

– La dimensione dell’Opera non deve essere inferiore a centimetri 50 x 60 né

superiore a centimetri 100 x 100;

– L’Opera va consegnata finita entro il 24 Settembre 2021, dalle ore 9,30 alle ore

13,00 presso la Sede del Comune di Calanna, dal Lunedì al Venerdì ed il 26

Settembre 2021, presso la sede del premio dalle ore 9,00 alle ore 12,30, sita in

Calanna frazione Villa Mesa, via Imperio Superiore nei locali della ex scuola

media, vicino Chiesa dell’Annunziata.

7. Il Comitato Organizzatore si preoccuperà, al momento dell’accettazione, di misurare e

controllare le tele e i supporti sui quali verranno realizzate le Opere Pittoriche ed escluderanno

quelle che non soddisfino i criteri di Concorso.

8. Le Opere dovranno essere realizzate seguendo il Buon Gusto comune. In caso di opere che

potrebbero ledere la sensibilità altrui, il Comitato Organizzatore e la Giuria si riservano il

diritto di escludere la stessa dal Concorso.

9. Tutti i lavori presentati, per essere considerati validi, dovranno risultare anonimi (senza alcuna

firma) e muniti di una busta chiusa contenente le indicazioni del Nome, Cognome, indirizzo

e numero di telefono del partecipante, il titolo dell’opera e una didascalia con breve

descrizione della stessa.

10. I lavori saranno siglati e numerati dal Comitato Organizzatore, e consegnati alla Giuria.

11. Il Comitato provvederà alla composizione della Giuria.

12. I lavori saranno esaminati da una Giuria composta da cinque esperti e critici d’arte di

comprovata esperienza.

13. La Giuria si riserva il diritto di non decretare un vincitore, nel caso in cui nessuna Opera

centrasse il tema del Concorso.

14. Le decisioni della Giuria sono inappellabili.

15. Per le Opere vincitrici gli artisti riceveranno:

– Primo classificato € 450,00

– Secondo classificato € 200,00

– Terzo classificato € 150,00

16. La cerimonia di Premiazione si terrà il 26 Settembre 2021 alle ore 20:30. Fino ad allora i nomi

degli artisti vincitori resteranno segreti.

17. I Premi dovranno essere ritirati il giorno della Cerimonia dagli interessati o da persone

espressamente delegate.

18. Le Opere esposte non vincitrici potranno essere ritirate dai partecipanti da Lunedì 27

Settembre 2021 a Venerdì 1 Ottobre 2021, nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 18,00 alle

ore 20,00, presso i locali della Pro Loco Calanna.

19. Le 3 opere vincitrici di ogni sezione rimarranno di proprietà della Pro Loco di Calanna con

cessione di tutti i diritti.

20. Verranno rispettate le norme Anti Covid-19:

– Tutti i partecipanti, il Comitato Organizzatore, la Giuria, il servizio hostess, gli

associati e i visitatori sono obbligati a possedere una mascherina igienica personale

e indossarla ove necessario.

– Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione dei dispenser per gli igienizzanti

nei locali chiusi, in particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di

pagamento.

– Verrà assicurato, ove possibile, il mantenimento di un metro di distanza

interpersonale in tutte le attività.

– Si darà adeguata comunicazione per garantire il distanziamento in attesa di entrare.

– Sarà garantito l’igiene ambientale.

21. I diritti all’immagine di Artisti e Opere partecipanti all’evento sono di uso esclusivo di

Associazione Pro Loco Calanna, Associazione Dedalo e Associazione Alessandrite, i quali

potranno usarli a fini divulgativi e di pubblicità. I trasgressori verranno puniti a termine di

legge.

22. In caso di mal tempo, gli eventi verranno spostati al chiuso nei locali del Museo Archeologico

di Calanna o in altre sedi, previo avviso, e i partecipanti all’Estemporanea potranno realizzare

le Opere al chiuso con tutti i mezzi necessari.

Per tutte le informazioni, la segreteria del Premio è aperta presso i locali della Pro-Loco di Calanna

il: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 20,00, telefono +39 334 7705343, altre

informazioni sul sito della Pro-Loco di Calanna.

Ulteriori informazioni per la realizzazione delle Opere:

Sezione Meditata:

TITOLO: “La Donna e le sue Conquiste”

SPIEGAZIONE: L’emancipazione della donna tra passato e presente attraverso la tua personale opera

Grafico/Pittorica. Ripercorri, la storia della figura della donna, nel tempo e nello spazio. Attraverso

la tua personale Opera Artistica, utilizzando qualsiasi tecnica grafico/pittorica, per rappresentare

artisticamente, l’emancipazione della donna nella storia, vista nei momenti più importanti della sua

vita: educazione, matrimonio, maternità, lavoro, affrontando anche problematiche attuali di

emancipazione femminile, valori di cui le donne sono portatrici e di cui il mondo oggi ha urgente

bisogno, per entrare in relazione con l’altro.

Sezione Estemporanea:

TITOLO: “Libera interpretazione di particolari aspetti paesaggistici e della vita quotidiana,

caratteristica di Calanna”

SPIEGAZIONE: La rappresentazione di un suggestivo o caratteristico “Angolo del BORGO di

CALANNA”; la postazione di lavoro ed il soggetto da rappresentare sono liberi: ogni artista può

scegliere di mettersi dove vuole, possibilmente all’interno del centro storico.

Presidente

Associazione Pro Loco

Calanna

Presidente

Associazione Dedalo

Presidente

Associazione

Alessandrite

Seg. rio Comitato

Organizzatore

Sindaco Comune di

Calanna

Geom. Pietro Morena Dr.ssa Silvana

Marrapodi

Prof.ssa Laura

Giovanna Giovine

Arch. Francesco

Barillà

Dott. Domenico

Romeo