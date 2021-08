Statale 106 strada della morte, Gaetano (Fi): “Basta chiacchiere, servono fatti”

«Basta chiacchiere sulla famigerata Statale Jonica 106, conosciuta come Strada della morte. Servono fatti e crederemo solo ai fatti. Troppi i rinvii, i proclami finiti nel nulla, gli impegni disattesi». Lo dichiara Salvatore Gaetano, candidato alle elezioni regionali nelle liste di Forza Italia.

L’imprenditore crotonese aggiunge: «Il Ponte di Genova è stata ricostruito in tempi record, a seguito di una tragedia. Ma quella dei morti della Statale Jonica è una tragedia di proporzioni ancora più grandi. Negli anni i morti per incidenti stradali su questa arteria assolutamente insufficiente, pericolosa, stracolma di rischi per automobilisti e passanti, li abbiamo contati a centinaia. Una vera e propria carneficina a fronte della quale per decenni i calabresi hanno ascoltato soltanto parole. Denuncio l’assenza di attenzione per una terra che sconta ritardi enormi sul fronte delle infrastrutture primarie: strade veloci, viabilità ordinaria, porti, ferrovie, aeroscali». «Il motivo principale per il quale ho deciso di candidarmi – conclude Salvatore Gaetano – è quello di contribuire a rafforzare la rappresentanza politica di una Calabria per molti aspetti in agonia. Il sangue innocente versato sulla Statale Jonica 106 è l’emblema dei ritardi clamorosi con i quali sono state affrontate tutte le emergenze della nostra terra. Ma dire affrontate è troppo, sarebbe giusto, piuttosto, usare altri verbi quali ignorate, sottovalutate, accantonate, dimenticate. La Calabria e i Calabresi devono imparare a reagire, anche quando depositano la scheda nell’urna. Troppo spesso impegni assunti con solennità demagogica si sono tradotti in un nulla di fatto. Non lo possiamo consentire più a nessuno!».