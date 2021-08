Reggio Calabria – Silvia Mezzanotte, una Regina tra le Regine

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – L’intensa e potente voce di Silvia Mezzanotte strega il pubblico di Catonateatro.

L’artista bolognese, voce per dieci anni dei Matia Bazar, ieri sera, in una prima nazionale del live “Le mie Regine“, insieme all’Orchestra filarmonica della Calabria diretta dal maestro Filippo Arlia e ai suoi tre musicisti (Pino De Fazio al piano, Claudio Bonora alla batteria e Luca Cantelli al basso), ha portato in scena le grandi voci della musica italiana e internazionale: un viaggio a 360° che racconta il percorso artistico ed umano di donne, “Regine”, grazie alle quali Silvia è riuscita ad “affrontare quella timidezza innata che l’ha accompagnata nell’infanzia e la ferrea volontà di cantare, si è scontrata con quel forte senso di inadeguatezza”.

Elegante, raffinata, grintosa e, allo stesso tempo, schietta nel raccontare particolari della sua vita che l’hanno cambiata e fortificata nell’anima, Silvia spazia da Mina a Mia Martini, da Alice a Ornella Vanoni, rivisitando in chiave pop-rock grandi classici di Noa, Gloria Gaynor, Adele, Maria Callas, Liza Minnelli e molte altre.

“Le mie Regine è un viaggio tra le voci femminili che più hanno segnato il mio percorso artistico e, cantando in sette lingue, spazio nei vari generi, in una scaletta che alterna momenti di grande energia ad altri più intensi e intimistici, quasi raccolti. Finalmente, ci riappropriamo del palcoscenico e vedervi stasera, mi rende felice – ci confida Silvia prima di salire sul palco aprendo la serata con il successo “Brivido caldo” -. Vi racconto la storia di una bambina di 5 anni che voleva fare la cantante ma, sin da piccola, ha fatto i conti con un senso di inadeguatezza che la perseguitava. Crescendo, ho scoperto, leggendo le vite di queste donne così forti sul palco e fragili nella vita, che pure loro erano come me e quel carattere schivo oggi, grazie al mio mestiere, non c’è più. Molte mie regine – continua la Mezzanotte – hanno sofferto della paura del giudizio come Mia Martini che ha dovuto affrontare il giudizio diventato pregiudizio. Ho lavorato con lei nel suo ultimo disco e ricordo che rideva sempre, era una grande donna, autoironica anche di fronte alle disgrazie che ha vissuto e a quel rapporto così complicato con l’universo maschile”.

Le note de “Gli uomini non cambiano” catapultano il pubblico in quella vita amara ma intensa dell’artista calabrese che, con questa canzone dove c’è tutta l’amarezza di una donna tradita, delusa dal rapporto uomo-donna, si è confermata come una delle interpreti più importanti della storia della musica italiana.

Tra suoni graffiati e atmosfere audaci, Silvia fa suoi brani famosissimi spogliandoli della loro classicità e rendendoli moderni con nuovi arrangiamenti e una interpretazione unica e raffinata.

Parole e musica mettono totalmente a nudo una donna straordinaria, una “combattente” che sa che quando lotta per se stessa sta lottando per tutte le altre. E in questa avventura, trascina anche un’altra regina, Ella Fitzgerald molto amica di Marilyn Monroe che la aiutò in quel periodo, ad esibirsi in un locale di Hollywood dando una spinta alla percezione della gente nei confronti dell’integrazione razziale.

“Un grande passo per l’umanità a ritmo di jazz – aggiunge Silvia -. Nei racconti delle mie regine ci sono due parole chiave: apparenza ed essenza. Marylin conosciuta per la sua bellezza grazie a questo aneddoto, mi ha fatto conoscere la sua essenza”.

In quei racconti, emerge la continua lotta delle donne sia nella vita privata che sociale e con il brano “I will survive” di Gloria Gaynor, l’artista bolognese sprona tutto l’universo femminile ad “avere il coraggio di mettere alla porta quegli uomini che ci fanno del male, che non ci rispettano, perchè anche senza di loro si può sopravvivere”.

Il pubblico è ammaliato da quei racconti, dal carisma dell’artista e dalla sua intensità vocale che esplode nell’interpretazione della personale versione dell’Ave Maria di Gounod nella quale Silvia non nasconde la sua spiritualità e grazie alla quale ha capito cosa sia il rispetto e la fede.

Il viaggio musicale dopo “O surdato nnamurato”, “Brava”, “Messaggio d’amore” per salutare la grande famiglia dei Matia Bazar, “un tatuaggio sul cuore” – dice Silvia ricordando il leader del gruppo e grande amico prematuramente scomparso Giancarlo Golzi, chiude con “La voce del silenzio” per rimarcare che, nonostante passi il tempo, si guarda sempre al passato con nostalgia e, in questo silenzio, si capisce che si nascondono quelle persone che abbiamo perduto, che ci siamo lasciati alle spalle, che non potremo dimenticare ma avranno per sempre un posto speciale nel nostro cuore.

Questo è uno dei messaggi che ieri Silvia Mezzanotte ha voluto lasciare alle sue donne ma su tutti si impone quello che “non serve essere regine in attesa del re. Siatelo sempre senza avere paura di fallire. Il fallimento è una pietra miliare verso la grandezza”.