Reggio Calabria – Roccella Summer Festival, il 13 agosto al Teatro al Castello Fiorella Mannoia

Prosegue il cartellone del Roccella Summer Festival, il nuovo progetto della Esse Emme Musica, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica.

Il 13 agosto sarà il turno di uno dei concerti più attesi dell’intera programmazione, quando al Teatro al Castello arriverà Fiorella Mannoia. La “rossa” farà infatti tappa a Roccella con il tour “Padroni di niente” che la porterà sui palchi delle principali venue all’aperto di tutta Italia dove, accompagnata dalla sua band, interpreterà live i brani del suo ultimo album di inediti “Padroni di niente” e le canzoni più amate del suo repertorio.

Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour ci sono i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro”Doc” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

Uscito lo scorso novembre, l’ultimo album di inediti di Fiorella, “Padroni di niente”, è figlio di un periodo storico ben preciso, di pensieri e riflessioni scaturiti da un evento eccezionale e fuori da ogni previsione, evento che nessuno avrebbe mai pensato o immaginato di poter vivere. Così, Fiorella, attraverso le canzoni che canta e le storie che racconta, pone l’attenzione sull’uomo e sulla nostra “umanità”, quella da cui bisognerebbe ripartire per non ritrovarci, appunto, “Padroni di niente”.

I biglietti per tutti gli eventi del Roccella Summer Festival, compreso il concerto di Fiorella Mannoia, sono in vendita online attraverso il circuito TicketOne, e nelle prevendite abituali in tutta la Calabria. I posti sono tutti a sedere e numerati: la capienza massima della struttura è di mille spettatori, come da normative vigenti. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.