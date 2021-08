Reggio Calabria – Ritorna la marcialonga Gambarie

La Marcialonga Gambarie 2021, organizzata dal Csi di Reggio Calabria e dal Comune di Santo Stefano d’Aspromonte e patrocinata dal Coni Calabria, spegne le 37 candeline.

La manifestazione podistica aspromontana riesce ancora una volta a stupire tutti. La tradizionale corsa di metà agosto, all’interno del meraviglioso Parco Nazionale dell’Aspromonte, propone in questa edizione tante novità, un rinnovato entusiasmo e la voglia di valorizzare le bellezze, l’unicità e la straordinaria capacità del Parco di donare benessere e generare comunità. In un momento storico drammatico per il Parco e per tutta la Calabria, la rete messa in campo e la scelta di bambini, famiglie, giovani, adulti e anziani di generare una VITALE COMUNITA’ DEL PARCO, è la riposta più bella e significativa e queste tristi giornate. La 4 Km in percorso misto, gara non competitiva che partirà mercoledì 18 agosto alle 10.30 da Piazza Mangeruca a Gambarie D’Aspromonte, in questa edizione, infatti, propone prima dello start, alle 9.30, il webinar: “Sport, ambiente e benessere: perché è importante correre?”. All’incontro, live dal Parco D’Aspromonte, parteciperanno le istituzioni con in testa il Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte dott. Francesco Malara ed il Presidente del Coni Calabria avv. Maurizio Condipodero, le associazioni, i volontari e i tantissimi partner che hanno scelto di sposare il progetto culturale, sportivo e sociale del Csi di Reggio Calabria. Interverranno, tra gli altri, i vertici nazionali di Apoteca Natura e tantissimi testimonial del mondo dello sport, della ricerca e i rappresentanti delle Guide Ufficiali Parco Nazionale dell’Aspromonte e di Aspromonte Bike. Chiuderà l’incontro la straordinaria testimonianza di Anna Barbaro. L’atleta paralimpica di Reggio Calabria volerà a Tokyo 2021 per i prossimi Giochi Paralimpici. L’atleta calabrese gareggerà nel triathlon (nuoto, corsa e bici) insieme alla guida Charlotte Bonin, coppia fortissima che potrebbe conquistare una medaglia e regalare grandi gioie al movimento azzurro. Le iscrizioni alla corsa saranno aperte a partire dalle ore 9.00 presso gli stand Csi siti in Piazza Mangeruca a Gambarie. Il percorso, il medesimo degli scorsi anni, partirà dalla piazza centrale, passerà dal ponte località “Passo della Troja” e arriv fino alla pista di sci, accanto alla zona di partenza della seggiovia. Tutti i partecipanti alla corsa riceveranno la maglietta della giornata, il pacco gara e tante sorprese alla partenza. Al termine della corsa, premi per diverse categorie, ristoro e gadget per tutti. Novità del 2021, l’iniziativa social Free Contest “Run and Smile” che premierà i partecipanti più intraprendenti. Basterà correre indossando maglia e pettorale della competizione e scattare una foto, taggando la pagina Facebook Csi Reggio Calabria con l’hashtag #marcialongagambarie e #ilparcodellemeraviglie. Per ulteriori info, per consultare il regolamento tecnico e le mappe della corsa, basta visitare il sito www.csireggiocalabria.it o scrivere a: marcialongagambarie@gmail.com