Reggio Calabria – Questa sera a piazza Castello il concerto dei Subsonica

Tutto pronto nella splendida Piazza del Castello Aragonese di Reggio Calabria per la conclusione della della parte estiva del Festival Fatti di Musica con tre attesi appuntamenti unici in Calabria: questa sera il concerto dei Subsonica, martedì 24 agosto il live di Aiello e il 26 agosto quello di Francesca Michielin.

Tutti avranno inizio alle ore 21:45. La biglietteria del Castello aprirà alle ore 18.30. La grande e accogliente piazza sarà completamente delimitata e si potrà accedere all’interno esclusivamente con il biglietto d’ingresso ticketone accompagnato da green pass o certificato di tampone effettuato nelle ultime 48 ore. I posti per gli spettatori saranno esclusivamente a sedere, nel rispetto di quanto previsto dai Decreti anti Covid19.

Fatti di Musica 2021, 35esima edizione dello storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che da 35 anni presenta e premia in Calabria alcuni dei migliori live d’autore con il Riccio d’Argento dell’orafo calabrese Gerardo Sacco, presenterà e premierà il concerto dei Subsonica nella sezione delle “Migliori Band Italiane”, il live di Aiello per il “Miglior Album di Musica d’Autore del 2021” e quello di Francesca Michielin nella sezione riservata alle “Migliori Cantanti Italiane”.

I Subsonica arrivano a Reggio per la prima volta con tutta la travolgente energia dei loro live. Samuel, Max, Boosta, Ninja e Vicio, sono pronti ad infiammare Piazza Castello e regalare alla Calabria la notte più rock dell’estate 2021! Da parte sua il cosentino Aiello, tra i big all’ultimo Sanremo, è atteso a “casa” da autentico trionfatore, come attestano gli esaltanti dati della prevendita. Infine, Francesca Michielin e la sua band regaleranno una notte di pura magia, con la sua eleganza e le numerosi hit, tra le quali Cinema, brano inciso proprio con Samuel dei Subsonica.

Dopo i successi dei live di Barreca (Premio Migliore Nuova Proposta), Remo Anzovino (Premio Musica e Cinema), Giovanni Allevi (Premio per il Successo Internazionale), Valerio Lundini (Premio Personaggio Televisivo dell’Anno), Aka7even (Premio Rivelazione), nei magici scenari dell’Arena dello Stretto di Reggio e del Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella Antica a Diamante, un altro luogo incantevole tra le varie location del prestigioso Festival.

Il Castello Aragonese risalente al 536 d.C., che ospita anche l’Osservatorio dell’Istituto Nazionale di Geofisica, infatti farà da sfondo davvero eccezionale ai tre eventi, come è già stato nelle scorse edizioni per i live di Paolo Conte, Caparezza, Max Gazzè e numerosi altri.

“Piazza del Castello Aragonese – afferma Pegna – è un altro scenario straordinario di una Città splendida come Reggio, che ben rappresenta il ricchissimo e inestimabile patrimonio storico-paesaggistico e di beni culturali della Calabria. Un vero teatro all’aperto dalla storia millenaria. Fatti di Musica, oltre ad essere la storia stessa dei grandi live in Calabria è da sempre strumento unico di promozione delle sue bellezze, grazie innanzitutto al format originale di oscar del live e alla risonanza mediatica, sottolineata dalla media partnership ufficiale di Radio Tutta Italiana, la nuova e prestigiosa rete ipertecnologica della Rai guidata da Gianmaurizio Foderaro, che trasmette in Dub, streaming e via facebook, utilizzando la piattaforma di Rai Play Radio.”.

Fatti di Musica 2021 presenterà il live di Aiello, beniamino di casa, anche il 21 agosto a Cirella e si chiuderà dal 2 al 4 dicembre al Palacalafiore di Reggio Calabria con tre matinèe per le scuole e tre serali dell’ Opera Musical La Divina Commedia di Marco Frisina, regia di Andrea Ortis, per omaggiare l’ Anno Dantesco 2021.

Gli eventi reggini di Fatti di Musica fanno parte del programma dell’ Estate Reggina 2021 e sono realizzati con il contributo e la collaborazione del Comune di Reggio e della Città Metropolitana.

Il Festival ha anche il patrocinio di Assomusica, l’associazione italiana dei produttori e organizzatori di spettacoli dal vivo. I biglietti per tutti gli eventi del Festival, tutti con inizio alle ore 21.45, sono in vendita nel circuito Ticketone. Per informazioni tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e varie pagine social, mail info@ruggeropegna.it.