Reggio Calabria – Presentazione del libro di Francesco Squillace “Lo Stretto indispensabile”

È tutto pronto per la presentazione del primo romanzo di Francesco Squillace dal titolo “Lo Stretto indispensabile” che si terrà sabato 7 agosto, alle ore 21, nella rassegna “I Tesori del Mediterraneo” durante gli Incontri letterari “Premio Apollo” – Opera Tresoldi, sul lungomare di Reggio Calabria. Sarà presente l’autore che dialogherà con il giornalista di Gazzetta del Sud Antonio Sergi. Il volume di Francesco Squillace è pubblicato da Città del Sole Edizioni nella collana La vita narrata. L’evento di presentazione è patrocinato dal Touring Club di Reggio Calabria.

“Lo Stretto indispensabile” di Francesco Squillace è un romanzo di formazione. È stato per settimane, dopo la sua uscita, “Top 30” dei libri più venduti su Amazon. “Lo Stretto indispensabile” è il racconto di un’estate che cambia gli equilibri e regala al protagonista del romanzo la vera maturità, che prescinde dai banchi di scuola ma è basata sul coraggio delle proprie scelte e delle proprie azioni.

Che cos’è il coraggio? Questa è la domanda che accompagna Nino per tutta l’estate. Che non è un’estate qualsiasi: è quella della sua maturità, il momento delle scelte che cambiano il corso della vita, per chi ha il coraggio di affrontarle. Riflessivo, scientifico, abituato a sviscerare ogni situazione da qualunque punto di vista prima di agire: Nino la scelta per il suo futuro l’ha già fatta, ma ancora è solo nella sua testa. Come trovare il coraggio per dirla a voce alta e affrontare l’inevitabile distacco che comporterà? Il distacco dagli amici, da quel tutti e quattro o nessuno che si sono promessi tra i banchi di scuola; il distacco dalla famiglia, dalla sua Reggio, da tutta una vita. La risposta è più vicina di quanto Nino immagini, e deflagra in tutta la sua potenza in una calda notte d’agosto.

Francesco Squillace è nato a Reggio Calabria nel 1987 e vive a Milano. Ha studiato Cinema all’Università di Bologna e Regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano. Si occupa della regia di documentari, pubblicità e video di formazione. Tra i lavori che ha scritto e diretto figurano Lattinoir, cortometraggio a tematica ambientale presentato al Giffoni Film Festival, ed El abuelo, documentario girato a Cuba, patrocinato dalla Calabria Film Commission e presentato al Pentedattilo Film Festival. È stato finalista al Premio Nazionale di Letteratura Umoristica Domina con la sua raccolta di racconti Rigatoni. “Lo Stretto indispensabile” è il suo primo romanzo.