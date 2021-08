Reggio Calabria – Marisa Laurito e Gianni Conte stasera al teatro della Marinella di Palmi

I sud del mondo al centro del concerto/spettacolo “Nuje simme d’o Sud” di Marisa Laurito e Gianni Conte, voce solista dell’orchestra italiana di Renzo Arbore.

Nella suggestiva cornice della Teatro della Marinella in località Motta a Palmi, stasera alle ore 21:45, i due straordinari artisti napoletani condurranno il pubblico in un viaggio dentro l’umore e la passione della gente del Sud. Un viaggio che farà tappa a Palmi per tutta la Calabria, regione alla quale Marisa Laurito, figlia di padre originario di Castrovillari, è particolarmente legata.

Accompagnati al piano dal maestro Marco Persichetti, i due artisti interpreteranno grandi successi, capolavori napoletani, spagnoli e sudamericani, scandendo nel segno dell’emozione e del divertimento questo nuovo appuntamento della rassegna “Synergia 46”, promossa dall’associazione Amici della Musica Nicola Antonio Manfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano, giunta come suggerisce la denominazione alla 46^edizione e cofinanziata nell’ambito dall’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali della Regione Calabria.

In una chiave assolutamente originale e ironica Marisa Laurito intratterrà il pubblico cantando, dialogando e conversando. Con la sua straordinaria energia e il suo talento per l’improvvisazione, maturato nel suo rapporto genuino con il pubblico, al quale si è sempre data sempre con grande generosità, sarà una moderna chansonnier piena di passione e spontaneità.

Uno spettacolo che si preannuncia gioioso e allegro e che, volgendo anche al sogno, saprà dispensare emozione e incanto.