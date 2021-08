Reggio Calabria – Il presidente Autelitano: “Vincoli Legge 353 non sono in discussione”

“I vincoli della Legge 353 del 2000 non sono in discussione. – ha dichiarato il presidente del Parco dell’Aspromonte, Leo Autelitano. Ma gli Enti Parco devono poter effettuare sulle aree percorse dal fuoco, le opere di riforestazione, di pulizia del sottobosco e delle piste di penetrazione, fasce tagliafuoco e poter compiere interventi contro il dissesto idrogeologico con opere di ingegneria naturalistica. Occorre rafforzare poteri, compiti e funzioni degli Enti Parco in caso di incendi, devono poter avere l’autorità di agire per lo spegnimento e non solo compiti di segnalazione e monitoraggio”.