Reggio Calabria – Il cantore Michelangelo Giordano torna nella sua città

Il cantore Michelangelo Giordano

torna in scena nella sua terra natia

con una band di grandi eccellenze musicali reggine.

Dopo lo stop forzato, dovuto alla pandemia, il cantautore calabrese torna sul palco con un nuovo spettacolo ricco di emozioni, ritmi popolari, sonorità multietniche e testi in lingua italiana, dialettale e spagnola.

Una delle connotazioni fondamentali di questo spettacolo, denominato “Oltre il confine”, è la presenza sul palco di grandi talenti esclusivamente calabresi; delle vere e proprie eccellenze che rappresentano l’orgoglio della Calabria; artisti che hanno saputo ampliare la propria conoscenza musicale con studi ed esperienze professionali oltre i confini, per citare il titolo dello spettacolo. La prima data si svolgerà, sabato 14 agosto, presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” alle ore 22:00; mentre l’appuntamento previsto per il 16 agosto a Roccaforte del Greco slitta ad una data successiva per la problematica degli incendi che hanno raggiunto il centro abitato; il 27 agosto, invece, sarà il Comune di Samo ad accogliere questo spettacolo a cura dell’ ”Art e Communication Centre” con la collaborazione ed il patrocinio della Città Metropolitano di Reggio Calabria e dell’amministrazione comunale;

Anche nel mese di settembre alcune date del tour sono già state fissate ed altre in via di programmazione. Il Primo settembre il concerto si svolgerà a Taurianova in collaborazione e con il patrocinio dell’amministrazione comunale; invece per la Rassegna Estate Reggina 2021, saranno previste due serate, il 25 e 26 settembre, presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, a cura del “Movimento Culturale Georgiani” in collaborazione e con il patrocinio della Città di Reggio Calabria, all’interno del Festival “Georgia-Italia con la musica nel cuore”.

La produzione di questo progetto artistico è coordinata e diretta dal produttore esecutivo Antonio Pirillo.