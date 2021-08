Reggio Calabria – Domani sera il trio musicale “Triggitani”

L’apprezzato trio musicale reggino dei TRIGGITANI sarà in tour a partire da domani martedì 10 AGOSTO difatti nella serata (ore 21,30) terranno un concerto a SAN ROBERTO (Rc) presso il parco di Viale delle Mimose.

Mentre la sera di Domenica 15 Agosto alle 22,00 i noti e apprezzati musicisti reggini saranno di scena a SCILLA (Rc) nella splendida Piazza San Rocco.

Il trio formato dallo storico musicista reggino Enzo Baldessarro al basso,

dal maestro Alessandro Calcaramo alla chitarra e mandolino e dal maestro Daniele Siclari alle chitarre allieterà il pubblico con un repertorio jazz-gitano in acustico che richiama le sonorità mediterraneo…un concerto tutto da ascoltare.

Un terzo concerto si terrà a Bagaladi in data da destinarsi nelle prossime settimane.

Ad aprire i concerti sarà la giovane artista Francesca Presto già vincitrice dell’edizione 2019 del concorso NAZIONALE canoro e musicale NUOVI TALENTI FESTIVAL patrocinato dal Nuovo Imaie di Roma e dall’Afi di Milano.

Il presidente dell’Associazione Musica e Parole di Reggio Calabria Pasquale Lacquaniti ci ha parlato entusiasticamente del trio ed ha invitato il pubblico ad assistere numeroso ai concerti in programma.