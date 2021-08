Reggio Calabria – Corso per abilitazione a direttore generale sanità

Pubblicato il bando per il corso di formazione organizzato dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, con il supporto dell’Accademia Mediterranea di Reggio Calabria, VALIDO per l’inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, non ancora in possesso del requisito previsto dall’art. 1 comma 4 lett c) del D.Lgs 171/2016 e s.m.i..

L’Ordinamento, il Piano Formativo e le Procedure d’Iscrizione di ogni corso sono pubblicati sul sito web www.unidarc.it e sulla pagina web del Corso consultabile sul sito internet dell’Accademia Mediterranea di Reggio Calabria al link www.accademiamediterranea.eu.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissato al 16.08.2021.