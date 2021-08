Reggio Calabria – Catonateatro, annullato concerto di Eddy Napoli di domani sera

Si comunica ai possessori dei biglietti per il concerto di Eddy Napoli, “Buon compleanno Luna Rossa” del 12 Agosto, che lo spettacolo è stato ANNULLATO causa positività al Covid di uno dei componenti del gruppo.

In riferimento ai biglietti acquistati le disposizioni sono le seguenti:

La Polis Cultura rimborserà coloro che lo richiederanno o in alternativa darà la possibilità di scegliere un altro spettacolo della stagione di pari importo, tramutando il titolo d’ingresso in quello nuovo.

Entrambe le opzioni si potranno eseguire entro e non oltre il 19 Agosto. Per eventuali chiarimenti non esitate a contattarci allo 0965301092 o 0965304054