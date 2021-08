Ingresso Metrocity in Castore, replica del gruppo Fi alla maggioranza

In riferimento alla pretestuosa, faziosa e fuorviante nota dei Capigruppo di maggioranza in Consiglio comunale di Reggio Calabria, i Consiglieri metropolitani del Gruppo di Forza Italia chiariscono che il “no” all’acquisizione della partecipazione nella società Castore mediante conferimento in denaro, espresso nell’ultima seduta consiliare (il 5/8/21– ndr), è stato pronunciato “dopo aver chiesto il rinvio del punto all’ordine del giorno che, si badi bene, non era stato nemmeno discusso in conferenza dei Capigruppo e che a parer nostro – dichiarano in una nota congiunta Giuseppe Zampogna, Domenico Romeo e Pasquale Ceratti – necessitava di un maggiore confronto non solo all’interno del Consiglio metropolitano stesso, bensì con tutti i Sindaci Metropolitani, proprio per la valenza e la strategicità dell’operazione”.

I tre consiglieri forzisti pongono l’attenzione anche su una condotta piuttosto faziosa della seduta, sempre a proposito del caso Castore: “nella giornata di ieri ben due punti all’ordine del giorno sono stati rinviati su proposta della maggioranza raccogliendo il nostro voto favorevole. Contrariamente, quando la richiesta è stata inoltrata da noi, non abbiamo ricevuto la stessa cordiale concessione.

Rinviare, come da noi richiesto, avrebbe semplicemente consentito di approfondire come tale partecipazione possa avviare i servizi di Castore sull’intero territorio metropolitano ed a vantaggio di tutta la Comunità metropolitana e superare invece la visione di questa maggioranza che continua ad intendere la Città Metropolitana come una succursale del Comune di Reggio Calabria a cui rivolgersi per sopperire a carenze finanziarie ed organizzative che l’indecente ed inadeguata Amministrazione Falcomatà sta palesando in ogni settore”.

Esempio ed al contempo prova di questa disparità di comportamenti, secondo Zampogna Romeo e Ceratti sarebbe rappresentata palesemente dal fatto che “mentre alla Città Metropolitana si chiede di intervenire con 1 milione di euro di liquidità, il Comune di Reggio Calabria interviene all’incremento di capitale sociale