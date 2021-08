“Il Porto di Reggio Calabria può essere una ricchezza per la Città”, l’intervento del Presidente di Incontriamoci Sempre

“Molte volte mi affaccio dall’ex 4 binario della stazione Fs di S

Caterina” dichiara il Presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati

“per ammirare la struttura del Porto di Reggio Calabria e lo immagino

all’apice delle proprie potenzialità, proprio come lo splendido porto di

Tropea, che ho avuto il piacere di visitare grazie all’armatore Piero

Grillo.

Purtroppo noto, con molto rammarico, che la struttura di Reggio è in

pessime condizioni è sfruttata al minimo, con poche corse degli aliscafi

da e per la vicina Messina, e qualche piccola attività di traghettamento

di mezzi e attività merci con Cargo, ma le potenzialità sarebbero

enormi, chiaramente con notevoli investimenti per creare sviluppo e

ricchezza.

Il rilancio di questa struttura è ormai improcrastinabile, non può

essere argomento di campagna elettorale, bisogna fare subito ed in

fretta. Già da quest’autunno bisognerebbe essere spediti come una Freccia.

Bisogna essere operativi al massimo, ripristinando inizialmente gli

spazi del molo occupati da navi e vecchie imbarcazioni da quasi un

ventennio, così come i vecchi ruderi posti accanto ai sommozzatori dei

vigili del fuoco ed altri in condizioni pietose al centro del porto,

nonchè le strutture ed i silos della ex Cementir.

Le aree, se rivalorizzate, che darebbero nuovo lustro alla struttura

sono molte: dall’intera area fino al Circolo Nautico, in stato di

abbandono e degrado; la struttura dell’ex capitaneria di porto,

spelndida struttura in stile Liberty, fino a qualche anno fa usata per

ospitare i minori immigrati, magari riconvertendola in Ostello-Hotel per

giovani o per coloro i quali parcheggiano le loro imbarcazioni.

Altro tassello importante per lo sviluppo del Porto è il collegamento

col sottopasso della stazione Fs di S Caterina, anello di congionzione

tra il mare e il quartiere.

Infine, la grande problematica della struttura è l’ordine pubblico: la

struttura è divenuta zona di schiamazzi, corse in motorino ed abbandono,

in ogni angolo del porto, di migliaia di bottiglie di alcolici vari .

Dopo anni di olbìo, è giunto il momento di investire, per rendere la

struttura un’autentica ricchezza per la città.”

