Dal Ministero 25 milioni per il rinnovo del parco autobus della Città Metropolitana

In arrivo dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile quasi 25 milioni di euro per il rinnovo del parco autobus della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’Ente di Palazzo Alvaro in coerenza con il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile si è posta l’obiettivo di ampliare e rinnovare il parco mezzi disponibile per il trasporto pubblico locale in senso ecologico, promuovendo l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale e ad alta efficienza energetica.

Nell’ambito della costruzione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, è stata avviata e conclusa entro il termine previsto del 4 agosto la fase di ascolto e partecipazione dell’intero territorio metropolitano composto dai 97 Comuni, nonché è stata attuata tutta la procedura prevista per il rilascio della Valutazione Ambientale Strategica.

L’avvio ed il perfezionamento del complesso iter procedurale della costruzione del PUMS – strumento di pianificazione generale obbligatorio e fondamentale – curato dal Dirigente del Settore 11 Viabilità ing. Lorenzo Benestare e dal Responsabile dell’Ufficio Piano delle mobilità trasporti e ITS ing. Giuseppe Amante, ha fatto si che la Città Metropolitana di Reggio Calabria fosse anche destinataria delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per un importo di 24 milioni e 300 mila euro, finalizzate anche all’acquisto di 65 nuovi autobus urbani ed extraurbani con alimentazione a metano ed elettrici che andranno a sostituire le riserve a gasolio rimaste e a ringiovanire ulteriormente l’intero parco mezzi del TPL circolante sul territorio della Città Metropolitana.

Continua pertanto il percorso di rigenerazione del sistema di mobilità green che la Città Metropolitana, su indirizzo del Sindaco Giuseppe Falcomatà e con il Consigliere delegato Carmelo Versace, in piena sinergia con la Regione, ha da sempre promosso con l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti a dimostrazione dell’impegno nei confronti della sostenibilità.

Il gas al momento è sicuramente il combustibile più economico e garantisce ottime prestazioni ambientali. Fra l’altro il gas si presta ad essere utilizzato non solo come combustibile fossile ma anche come biometano, una soluzione che garantisce una neutralità dal punto di vista delle emissioni.

In tale ottica sono state avviate anche tutte le procedure per l’individuazione delle aree da destinare alle infrastrutture a supporto dell’esercizio dei mezzi destinati al TPL con quattro stazioni di rifornimento e ricarica per autobus alimentati a gas naturale ed elettrici.

Detta azione si inserisce nel processo di rinnovo delle flotte pubbliche in ottica ecologica sostenuto dalla Città Metropolitana guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà. Con il completamento di questo primo