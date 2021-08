Bagnara (Rc) – “Illumina la tua vita diventa volontario”

La campagna itinerante costellata di eventi di animazione territoriale in seno al progetto “VI.VO.”- VICINATI VOLONTARI sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD”, capofila l’Istituto per la Famiglia sez. 55 Condofuri (RC) si sposta sulla fascia tirrenica.

L’amministrazione comunale di Bagnara accoglie con entusiasmo l’iniziativa dei volontari ispirati dallo slogan del progetto- “ILLUMINA LA TUA VITA, DIVENTA VOLONTARIO” ed annuncia la presenza del sindaco Frosina Gregorio.

Il primo dei tre eventi, quello del 18 agosto sarà ospitato in Via Marinella di Bagnara, Piazza Gramsci dalle 10,00 alle 12,00. Il presidente Vittoria Careri della Cooperativa Sociale

Vitasì, responsabile del management del progetto riferisce “vogliamo avvicinare la popolazione con un solo obiettivo, coinvolgere, stimolare e sensibilizzare a donare il proprio tempo, la propria professionalità, i beni inutilizzati per contribuire ad una catena di solidarietà

con il vicinato.

“A Bagnara Calabra ancora molto sentita è l’importanza del VICINATO, a cui esprimere bisogni che incontrano non solo una effimera compassione, ma azioni di sostegno e supporto nei bisogni quotidiani. Questi valori non devono andare perduti e l’azione, se

opportunamente coordinata può raggiungere notevoli effetti moltiplicatori.”

Così spiega la responsabile del progetto, la D.ssa Caterina Minutolo, nata e cresciuta nel territorio e lieta di trasferire iniziative esemplari nella propria terra d’origine.

A curare l’organizzazione tecnica degli eventi l’Associazione Calabria dietro le quinte APS, Il responsabile Sig. Giuseppe Mazzacuva ricorda:

Altri 2 sono gli eventi previsti sul territorio di Bagnara Calabra:

11 Settembre 2021 – Cda Marinella Bagnara – Evento di Piazza

25 settembre 2021 – Bagnara Calabra centro – Evento di Piazza

Auspichiamo una risposta del territorio attenta e partecipata e siamo certi che il cuore del popolo bagnarese esprimerà al meglio il proprio calore nei confronti dell’iniziativa”.