Sabato 10 luglio al “Granillo” Carminello ci racconta la “sua” curva

Nella storia dello sport, del football, si può lasciare il segno in modi diversi. Ma se si parla di passione popolare la tifoseria, gli ultras occupano da sempre un posto particolarissimo. A Reggio se si parla di ultras si parla necessariamente di Carminello, il capo ultrà della Curva Sud del “Granillo” nel periodo del massimo fulgore amaranto. Una quantità infinita di racconti, aneddoti, spaccati sociali di una città intera che sbavava appresso alla sua squadra rappresentano la trave portante del libro “Il mito Carminello e la storia della curva” che verrà presentato in una location più che evocativa, la curva Sud del “Granillo”, sabato 10 luglio a partire dalle ore 18.

Un modo per celebrarsi e ritrovarsi…