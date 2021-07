Roccella Summer Festival, al cartellone degli eventi si aggiunge il 14 agosto il concerto di Franco126

Si arricchisce di una ulteriore presenza il cartellone del Roccella Summer Festival, il nuovo progetto della Esse Emme Musica realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica. Il prossimo 14 agosto infatti sul palco del Teatro al Castello salirà il cantautore e rapper romano Franco126.

Il concerto rientra nel programma del tour “Multisala Premiere” che partirà a luglio e porterà il cantautore nelle maggiori arene e festival italiani nei prossimi mesi estivi. Il tour sarà composto da una serie di occasioni speciali di incontro tra l’artista e il suo pubblico, eventi esclusivi durante i quali si potrà assistere a uno spettacolo diverso dal classico live. La tournée prende il titolo dal secondo album solista di Franco126 – al secolo Federico Bertollini -, “Multisala premiere” appunto, anticipato dai singoli “Blue jeans” con Calcutta, “Nessun perché” e “Che senso ha”, uscito quest’anno dopo il suo primo album “Stanza singola”, che prende il titolo dal singolo di successo realizzato insieme a Tommaso Paradiso.

Precedentemente, l’artista trasteverino era al fianco di Carl Brave nel progetto/duo rap Carl Brave x Franco126 che con l’album “Polaroid” aveva ottenuto un successo straordinario.

Con il concerto di Franco 126, che nell’occasione sarà omaggiato con un premio del maestro orafo crotonese Michele Affidato, salgono così a 6 gli ospiti delle 7 serate in cartellone per il Roccella Summer Festival, una rassegna che fin d’ora sta registrando un ottimo riscontro con le serate se non già sold out, quasi tutte prossime ad esserlo.

I biglietti per tutti gli eventi del Roccella Summer Festival sono in vendita online attraverso il circuito TicketOne, e nelle prevendite abituali in tutta la Calabria. I posti sono tutti a sedere e numerati: la capienza massima della struttura è di mille spettatori, come da normative vigenti. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.

ROCCELLA SUMMER FESTIVAL 2021

Teatro al Castello

Francesco De Gregori

5 agosto

Fiorella Mannoia

13 agosto

Franco 126

14 agosto

Maz Pezzali

16 – 17 agosto

Gianna Nannini

18 agosto

Mario Biondi

20 agosto