Reggio Calabria – Verifiche tecniche Ponte di Sant’Anna: traffico deviato

L’Assessore alla Polizia Municipale Paolo Brunetti comunica che a causa di verifiche tecniche in corso sul Ponte di Sant’Anna, il traffico veicolare della Bretella in direzione monte-mare è stato deviato in queste ore verso via del Gelsomino. Contestualmente, con apposite segnalazioni, è stato inibito il transito ai mezzi pesanti in uscita dal raccordo autostradale.

Sono già in corso alcuni interventi di messa in sicurezza da parte della Società comunale Castore. La normale viabilità sarà ripristinata al termine dei lavori.