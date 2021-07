Reggio Calabria – Feste patronali e Covid: il comunicato

In seguito a colloqui intercorsi con la Prefettura di Reggio Calabria, l’arcivescovo di Reggio Calabria – Bova, monsignor Fortunato Morrone, note le linee guida relative alle manifestazioni esterne collegate alle feste patronali e ad altre ricorrenze liturgiche, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, finalizzate a contenere il contagio da Covid-19.

Fino a eventuali novità legislative, restano sospese tutte le processioni e le manifestazioni esterne collegate alle feste patronali o ad altre ricorrenze liturgiche , ad esclusione delle celebrazioni eucaristiche e ai momenti di preghiera svolti in ottemperanza al Protocollo per le celebrazioni liturgiche del 7 maggio 2020 siglato dalla Conferenza episcopale italiana e dal Ministero per l’Interno.

Al rispetto di tale disposizione sono tenuti tutti gli enti, le associazioni, le congreghe e le persone giuridiche direttamente soggette all’Ordinario diocesano di Reggio Calabria – Bova o che fanno riferimento alle realtà ecclesiali a diverso titolo.