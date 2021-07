Insediato il Garante dell’infanzia comunale a Villa San Giovanni. Prima riunione con il Kiwanis, l’amministrazione e i servizi sociali

Si è insediato ufficialmente il Garante per l’infanzia e l’adolescenza proposto dal Kiwanis all’amministrazione comunale di Villa San Giovanni nell’ambito del service nazionale “Un club, una città, un garante”. Il GADIA è la prof.ssa Graziella Trecroci già dirigente scolastico ed attiva nel mondo dei rapporti tra scuola, famiglie e istituzioni. Al primo incontro con la sindaca Maria Grazia Richichi, con il luogotenente del Kiwanis Rosario Previtera, con la dirigente dei servizi sociali Maria Grazia Papasidero e alcuni dipendenti, si sono tracciate le linee guida delle attività da svolgere. La sindaca Maria Grazia Richichi ha ringraziato i presenti, il Kiwanis e la prof.ssa Trecroci per la sua immediata disponibilità per il ruolo da ricoprire a titolo gratuito e si è detta “certa della possibilità che la prof.ssa Trecroci possa porre a disposizione della cittadinanza e delle famiglie oltre che dei servizi sociali comunali, la sua grande e pluriennale esperienza sul campo, realizzata proprio con i giovani e a servizio dei giovani. E per questo gli uffici dei servizi sociali, i funzionari ed i volontari saranno pienamente disponibili a dialogare e soprattutto ad operare con il GADIA e il Kiwanis”. Il nuovo GADIA ha espresso disponibilità immediata, ipotizzando alcune iniziative da svolgere e riportando altre esperienze già vissute in città e in ambito scolastico rispetto alla tutela dei minori nell’ambito scolastico, istituzionale e cittadino in genere e rammentando i rapporti intrapresi in passato con le autorità giudiziarie a difesa dei minori con problematiche diffuse. Il Luogotenente governatore del Kiwanis Rosario Previtera ha illustrato gli scopi del GADIA e ha tracciato la storia di tale figura rispetto alla convenzione ONU con riferimento all’attivismo da parte del Kiwanis e dell’Unicef e la funzione del GADIA in una città complessa come Villa San Giovanni che già aveva attivato tale figura nel 2016 con il sindaco Antonio Messina. Afferma Previtera: “Con il Kiwanis abbiamo intenzione di creare la rete dei GADIA comunali di Villa San Giovanni, Santo Stefano in Aspromonte, Calanna, San Roberto e degli altri comuni con i quali ci stiamo interfacciando per istituire questa importante figura di garanzia dei diritti del fanciullo e per rendere maggiormente efficaci le azioni necessarie, con i supporto dei vari Club Kiwanis della provincia e per fare sinergia con il garante della Città metropolitana e con il garante regionale quando verrà nominato”.