Coordinamento unico delle strutture psichiatriche: “Psichiatria urge lo sblocco dei ricoveri”

Il “Coordinamento unico delle strutture psichiatriche” prende atto che, a seguito della occupazione dell’ASP 5 da parte dei lavoratori del settore, il Commissario dell’ASP ed il Commissario alla Sanità della Regione hanno assunto impegni inderogabili ad effettuare il pagamento delle spettanze ai soggetti gestori dei servizi e ad accelerare la procedura di accreditamento. Si tratta sicuramente di un importantissimo risultato, ottenuto grazie all’abnegazione dei lavoratori e delle forze sindacali (USB e COOLAP) che hanno portato ad un coinvolgimento delle forze sane della città, in particolare all’autorevolissimo e determinante intervento di Sua Eccellenza l’Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Reggio-Bova, Monsignor Fortunato Morrone.

Si è sicuramente certi che il Commissario Straordinario dell’ASP, Gianluigi Scaffidi, si adopererà per pervenire, nel giro di pochi giorni, al pagamento di tutte le prestazioni rese. Così come si è sicuramente certi che, rispetto le procedure di accreditamento, occorrerà la costante e pressante vigilanza di questo coordinamento, che si rende necessaria anche alla luce di ogni pregressa e clamorosamente disattesa “promessa” rese anche formalmente dalle istituzioni. Non ci si può infatti dimenticare che, restando solamente nell’arco temporale dell’ultimo lustro, sia l’ASP che la Regione avevano ufficializzato e deliberato che il processo di accreditamento si sarebbe dovuto concludere dapprima entro e non oltre il 31/12/2016, poi entro e non oltre il 31/12/2019. In entrambi i casi i due procedimenti sono rimasti fagocitati in quel “buco nero” che, alle nostre latitudini, sovente è generato da un inesorabile campo gravitazionale in cui finiscono quei processi confacenti si al pubblico interesse, ma invisi a chi detiene il potere effettivo della pubblica amministrazione compartecipandolo con inconfessabili appetiti. Il tutto a carico, oltre che degli utenti e dei loro familiari, delle cooperative che hanno dovuto affrontare, inutilmente, ingenti investimenti. Ed ancor più sulle spalle dei lavoratori, costretti a “dequalificarsi” a proprie spese con specializzazioni di caratura inferiore, passando da “educatori professionali” ad “operatore socio sanitario” per via di una normativa regionale che ha fatto un “tuffo nel passato” tornando all’epoca pre-Basaglia.

Orbene questo coordinamento, ben consapevole del quadro che ha sino ad oggi dominato lo scenario, vigilerà con la dovuta attenzione affinché stavolta il processo venga condotto realmente e non solo nei proclami da parte di ASP e Regione nell’interesse della collettività, dei pazienti e dei loro familiari. Occorre rispondere ai fabbisogni concreti, stabilendo parametri adeguati rispetto ai servizi da prestare ed agli standard, anche di operatori, da adottare, ispirandosi alle regioni virtuose e non ad ignobili interessi che troppe volte hanno preso il sopravvento.

In questa circostanza si ritiene che l’unione fra i soggetti rappresentati in questo coordinamento possa portare una ventata di fattivo rinnovamento, coinvolgendo le forze