Coolap – Occupazione pacifica dei locali Asp di Reggio Calabria

lavoratori e della disabilità devono essere rispettati e devono fare parte seria del discorso politico e sociale; possibilmente senza inutili paternalismi, con maggiore pragmatismo e tempi certi e non biblici.

Le tante manifestazioni non hanno dato le risposte sperate (pagamento dei servizi resi in primis) e non possiamo e non intendiamo più aspettare…abbiamo superato il limite dell’indigenza!

Vogliamo ricordare, comunque, che la legalità nelle loro mani (Regione-Asp) è divenuta mistificazione pirandelliana adattata al contesto e alla situazione ed a pagare sono sempre le persone oneste che lavorano e i disabili, ai quali non viene riconosciuto il diritto alla cura.

Il concetto di giustizia, e non di giustizialismo di cui siamo vittime, dev’essere univoco e non interpretabile da paure infondate o precostruite, da rimpalli di responsabilità o da stasi di convenienza.

Così agendo, in ogni modo, si stanno rendendo complici d’illegalità per evitarsi la responsabilità di prendersi delle decisioni a quanto pare troppo scomode, come pagare ciò che gli è stato reso onestamente.

La legge, da loro ostentata e interpretata, è uguale per tutti e non ammette ignoranza…di comodo in questo caso…aggiungiamo alla ben nota dicitura.

Il Coolap (I LAVORATORI) e l’USB hanno preso atto della situazione e non vogliono essere oltremodo garantisti nei confronti di Regione e Asp e chiedono con giusta causa: CIO’ CHE È ASSOLUTAMENTE DOVUTO!!!

Per tale motivo e nostro malgrado, oggi 5 luglio 2021, abbiamo occupato pacificamente e senza interruzione del pubblico servizio la sede della direzione generale dell’Asp di via Diana a Reggio Calabria, per rivendicare ciò che la legge di ogni paese civile dovrebbe garantire per diritto…TRANNE IN CALABRIA!!!

Riteniamo necessario che gli impegni presi da Regione e Asp siano categoricamente rispettati, non accetteremo più alcuna scusa di comodo