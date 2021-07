Calabria d’Autore presenta “Il Sistema Immunitario e il Cibo”, incontro con i Biologi Nutrizionisti

Il palinsesto di Calabria d’Autore Summer 2021 si pregia della presenza dei Biologi Nutrizionisti, già in passato protagonisti della rassegna, con una serata dedicata alle relazioni tra il sistema immunitario e il cibo.

Il sistema immunitario è il principale sistema di difesa che interagisce contro agenti estranei quali batteri, virus, funghi ed altri agenti patogeni principalmente per annientarne le capacità di causare malattia.

Il cibo ha numerose potenzialità, fra cui quelle di supportare i nostri organi e apparati e più in generale il nostro benessere psico-fisico.

Una cosa fondamentale che possiamo fare per difenderci dall’aggressione di agenti patogeni è cercare di rafforzare il nostro sistema immunitario rendendolo sempre più efficiente nella sua risposta.

La serata, condotta dalla Dr.ssa Celeste Paviglianiti, biologa nutrizionista, è incentrata sulla tematica riguardante il rapporto tra il funzionamento del nostro sistema immunitario e la nostra alimentazione facendo una rassegna dei numerosi cibi che sono in grado di produrre effetti benefici sulla nostra salute migliorando la risposta immunitaria.

Ospiti della serata e relatori saranno il Dr. Giuseppe Chindemi, biologo nutrizionista, e la Dr.ssa Maria Tomasello, biologa nutrizionista, che chiariranno come il cibo possa condizionare la risposta immunitaria sia in senso positivo che in senso negativo.

Verrà spiegato dai due relatori come, alla luce delle più recenti ricerche scientifiche, ci siano diverse modalità di risposta del nostro sistema immunitario e di come alcuni alimenti, grazie alle proprietà di alcuni loro costituenti, possano modulare e rafforzare le nostre difese.

La serata si concluderà con un dibattito per dare risposta ad eventuali domande e curiosità sulla tematica trattata.

Appuntamento, quindi, Venerdì 9 Luglio, ore 20.30, presso la Piazza della Stazione FS di S.Caterina (RC).

L’evento si svolgerà all’aperto, in osservanza di tutte le norme anti-covid. Si raccomanda la massima puntualità.

Il Direttivo