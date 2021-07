A Reggio Calabria spettacolo e bellezza per l’evento World Top Model

Un evento di bellezza, musica, fashion e glamour quello che si è svolto nella suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto sul lungomare di Reggio Calabria, la selezione Regionale di World Top Model, l’esclusivo concorso presente da 31 anni in 60 nazioni del mondo, prodotto da WTM Fiore Tondi. Il noto concorso internazionale per modelle è ormai un consolidato punto di riferimento per la fashion industry e negli anni ha avuto nomi importanti del mondo del fashion come Claudia Schiffer, Valeria Mazza, Brigitte Nielsen ed anche star della musica.

L’appuntamento organizzato dall’associazione Bellatrix della responsabile regionale del concorso Maria Nucera, ha ufficialmente aperto l’Estate Reggina 2021, un ricco cartellone di eventi patrocinati dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria come sottolineato dal consigliere delegato Mario Cardia gradito ospite della manifestazione.

Tre le sfilate delle concorrenti valutate dalla giuria, in costume da bagno, in abbigliamento casual e in abito elegante. Non è mancato lo spazio dedicato allo spettacolo e alla musica con l’esibizione dello storico gruppo de Il Giardino dei semplici che con le loro canzoni ha fatto innamorare tante generazioni. Il cast degli ospiti ha visto susseguirsi sul palco la bravissima ballerina Samuela Piccolo, il John Travolta italiano Lele Dinero, che ha coinvolto le concorrenti in un ballo in puro stile “La febbre del sabato sera” e l’imprevedibile prestigiatore Heldin. In passerella spazio anche a delle graditissime baby ospiti, le piccole Cristal e Rubina che hanno dimostrato con il loro portamento tutta la loro bravura, capacità ed eleganza.

La serata è stata brillantemente presentata da Consolato Malara e Marilena Alescio che hanno reso questo evento elegante e pieno di bella energia.

La giuria del concorso era composta da esponenti della moda, della cultura, del giornalismo, della musica, dello spettacolo e dell’imprenditoria.

Ad aggiudicarsi il titolo World Top Model Reggio Calabria è stata Vanessa Foti, che assieme alle altre 5 modelle selezionate Lucia Jeracitano, Mayla Alampi, Maryame Jafire, Lara Bagnato e Roberta Bozza, rappresenteranno la Calabria il 18 settembre nel Salento per la Finale Nazionale.

Soddisfazione per la buona riuscita della serata è stata espressa da Maria Nucera, referente per la Calabria del concorso e dal produttore Fiore Tondi, che da 31 anni regala belle emozioni alle ragazze che vogliono intraprendere questo percorso nel mondo della Moda.