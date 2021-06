Una banca dati per dare una famiglia ad ogni bambino. Parte anche in Calabria il progetto “In family netw”

Si è concluso il percorso CONFIDO di formazione su affido e adozione che ha visto coinvolti tantissime coppie calabresi che si stanno accostando all’esperienza dell’affido e dell’adozione con la presentazione del progetto IN FAMILY NETW . che rappresenta una continuità dell’iniziativa. L’iniziativa che si sta svolgendo in tutte le regioni del centro sud vuole essere una risposta a ciò che emerge dagli ultimi dati ministeriali sui minorenni che vivono al di fuori della loro famiglia che mostrano che nelle Regioni del Centro Sud-Italia l’affidamento eterofamiliare si presenta poco sviluppato. Ogni 10 bambini e ragazzi “fuori della famiglia”, ve ne sono solo 1-2 in affido eterofamiliare, 3 in affido a parenti e 5-6 inseriti in una comunità residenziale. Si tratta di un quadro ben al di sotto della media nazionale e molto distante da gran parte delle regioni del Centro-Nord.Un fattore significativo, anche se non unico, che contribuisce fortemente al ridotto sviluppo ell’affidamento eterofamiliare, riguarda la diffusa mancanza di banche dati degli affidatari. Questo rende assai complesso, per i servizi sociali territoriali, il lavoro di individuazione di famiglie disponibili, formate e idonee da abbinare ai bambini e ragazzi bisognosi di un affidamento eterofamiliare. Una carenza che incide molto soprattutto per quei minori che a seguito della sentenza che ne dichiara l’adottabilità, non hanno trovato disponibilità tra le liste delle coppie disponibili all’adozione. In base ai dati resi disponibili dal Ministero della Giustizia si tratta di oltre 400 bambini e ragazzi che trascorrono tutta la loro infanzia e adolescenza nelle comunità residenziali. Quelli con grave disabilità restano in struttura anche oltre il compimento della maggiore età, venendo trasferiti nelle comunità residenziali per adulti. Alcune esperienze degli ultimi anni hanno dimostrato che ampliando alle reti associative la ricerca delle coppie/famiglie disponibili ad adottarli o ad accoglierli in affido eterofamiliare è possibile dare famiglia a questi bambini e ragazzi. Tuttavia, ad oggi, queste esplorazioni avvengono solo in alcuni casi e in modo incidentale, a fronte dell’impegno di singoli giudici minorili o operatori sociali e della disponibilità di alcune realtà associative. Per questi motivi nasce l’iniziativa sperimentale “In Family Netw” promossa dalla Federazione